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"Все может начаться уже к 9 мая": Свитан объяснил, почему пылают нефтебазы оккупантов

Сергей Кущ
4 мая 2023, 10:45 обновлено 4 мая, 10:45
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В течение месяца наше наступление точно должно начаться, уверен полковник запаса.
Роман Свитан, ВСУ
Роман Свитан, ВСУ / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, 35 ОБрМП

Все удары по российским военным объектам – это подготовка к наступлению ВСУ. В течение месяца наше наступление точно должно начаться, уверен полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

В интервью Главреду он отметил, что ВСУ нужно каждый день работать по топливу: уничтожать топливоприемники российских войск, склады, поезда с топливом – все, что с топливом связано.

"Сейчас российская армия находится в сотнях километров от границы с Россией, и, если уничтожить топливо, то ей не то что наступать, убегать будет не на чем", - пояснил эксперт.

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Свитан подчеркнул, что нам необходимо выжечь топливо противника на глубину 200-300 км от границы с Россией. На это ВСУ понадобится до месяца, считает эксперт.

"Плюс глубина оперативного уровня, то есть в районе линии фронта. Темпы в этом деле у нас хорошие, но здесь еще много работы. Впрочем, готовность к наступлению у нас будет уже через несколько дней. Уже включилось солнышко, земля начала подсыхать, потому через несколько дней будет готовность к наступлению. А принятие решения о его начале зависит от главкома и стратегического замысла. Завтра-послезавтра точно ничего не будет, а вот примерно на выходные уже будет возможность движения. По крайней мере, тяжелая техника сможет идти", - отметил эксперт.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

По словам Свитана, движение ВСУ может начаться уже к 9 мая.

"Подчеркиваю, не наступление, а движение. Подготовка у нас началась после Пасхи, и сейчас мы видим всплеск ударов по топливоприемникам и хранилищам. Это очень важно: чем больше мы их выбьем перед наступлением, тем легче нам будет наступать, поскольку противнику просто некак будет защищаться, не на чем будет двигаться. Пока что мы работаем на дальних расстояниях, но постепенно начнем придвигаться и выбивать их хранилища в Мариуполе, Мелитополе, Токмаке, Пологах и т.д.", - подытожил эксперт.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что армия Украины пойдет в контрнаступление с целью освобождения своих территорий. Будет проводиться операция и по возвращению Крыма. По словам украинского гаранта, успех зависит от военной поддержки стран Запада.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина собирается освободить все свои земли. По словам Буданова, в ближайшее время появятся результаты анонсированного контрнаступления украинских войск.

Бывший советник главы Офиса президента Виктор Андрусив полагает, что Украина способна освободить Крымский полуостров, если войска подойдут к Азовскому морю и уничтожат Крымский мост. В таком случае оккупанты окажутся в оперативном окружении и вынуждены будут сдаться. Тогда ВСУ не понадобится заходить в Крым. Что касается ситуации на Донбассе, за регион, по мнению Андрусива, придется серьезно воевать.

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