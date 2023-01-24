Все охвачено дымом: в Мариуполе казарму с 200 оккупантами посетил мощный "хлопок"

В этой казарме базировалось 200+ оккупантов кавказской внешности, сообщил Андрющенко.

Российские военные / Минобороны РФ, pixabay

24 января в Мариуполе произошел "хлопок" в казарме с 200 российскими оккупантами. Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, на место прибыли много "скорых" и чрезвычайников.

"Мариуполь. Хлопок. Сегодня примерно в 18-00 посетил именно казарму оккупантов, которую накануне маркировали члены группы Мариупольского Сопротивления", – говорится в заявлении чиновника.

Он отметил, что на месте инцидента все охвачено дымом. Туда прибыли немало "скорых" и работники "МЧС" оккупантов.

"В этой казарме базировалось 200+ оккупантов кавказской внешности, дагестанцев или кадыровцев. Установить количество потерь врага пока не возможно, но что они есть и немаленькие — вне всякого сомнения", — сообщил Андрющенко.

Он отметил, что это – только начало и "далее будет больше".

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе в пределах металлургического завода имени Ильича внезапно загорелась помещение, в котором расположилась группа русских военных оккупантов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он же выложил соответствующее видео.

По его информации, за этой диверсией стоят участники движения "Мариупольское сопротивление".

"В Мариуполе горит помещение расположения российских военных, расположенное на территории ММК имени Ильича. Мариупольское сопротивление сообщает об успешной диверсии по поджогу", — написал Андрющенко.

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