"Все плохо": военный эксперт рассказал, готова ли Украина к войне

Украинская армия так и остается армией советского типа, считает Бадрак / Фото Reuters

Несмотря на то что Украина с 2014 года фактически находится в состоянии войны с Россией, украинская армия так и остается армией советского типа. За это время не было проведено адекватное перевооружение, территориальная оборона по факту не создана, а украинская оборонная промышленность не получила нужной поддержки. Такое мнение Главреду озвучил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его словам, мысли о том, как менять и развивать армию, сегодня только нарабатываются.

"Территориальная оборона Петром Порошенко сознательно не создавалась, а Зеленским она была создана, но в виде паллиативного решения, то есть не совсем так, как нужно. Адекватное перевооружение войска так и не было проведено. Одна из причин – до сих пор не реформированный государственный сектор оборонной промышленности, представленной преимущественно Укроборонпромом. Элементы перевооружения армии осуществлялись, но это были лишь спорадические и хаотические усилия. Единственным светлым моментом стало сотрудничество с Турцией и закупка у нее ударных беспилотников Байрактар", - рассказал эксперт.

Также, по его словам, не было сделано никаких адекватных шагов по поддержке украинской оборонной промышленности. В том числе инициативы, которые могли бы быть реализованы на уровне частных предприятий, не были поддержаны.

"Причина понятна: у нас до сих пор нормы прибыли остаются такими, что, если предприятия принимают участие в выполнении гособоронзаказа, то они не могут обеспечить себе развитие. В итоге эти предприятия просто избегают выполнения государственного оборонного заказа, даже известны случаи, когда они отказывались выполнять его. Последний пример – предприятие Аэротехника, которое сочло убыточным выполнение контракта по подготовке автоматизированной системы управления Ореанда-ПС для Воздушных сил. А автоматизированные системы управления – это 40% устойчивости войск. Понимаете, насколько все плохо", - отметил Бадрак.

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По его словам, "мы постоянно медлим, тормозим и часто не понимаем того, что можно было бы сделать в этой ситуации".

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Что касается территориальной обороны, то сейчас проводятся учения и создается национальное сопротивление. Но войска территориальной обороны могли быть созданы еще в 2015 году, отметил военный эксперт.

"Однако президент Порошенко, опасаясь своих политических оппонентов, решил не давать "зеленый свет" созданию территориальной обороны. В итоге этот вопрос затормозился на много лет, и мощной территориальной обороны у нас до сих пор нет. То, что нарисовано как намерения, выглядит очень интересно, но это до сих пор лишь намерения на пороге войны", - добавил Бадрак.

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Как сообщал Главред, в ночь на 22 января первая партия оборонной помощи из США прибыла в Украину. На борту самолета, приземлившегося в аэропорту Борисполь, 90 тонн летального оружия и других боеприпасов.

В посольстве США в Украине отметили, что пакет оборонной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов был принят президентом США Джо Байденом в декабре.

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