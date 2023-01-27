"Все в огне": Россия нанесла удар по жилому массиву в Часовом Яру

По словам главы ОВА, в результате обстрела горит местная школа, многоквартирные и частные дома.

Война в Украине, Часов Яр / t.me/pavlokyrylenko_donoda/6448

В Донецкой области вечером, 27 января, российские военные нанесли удар по Часовому Яру. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, оккупанты обстреляли жилой массив.

"Часов Яр снова под огнем российских реактивных систем залпового огня. Россияне нанесли удар по жилому массиву", - написал он.

По словам главы ОВА, в результате обстрела горит местная школа, многоквартирные и частные дома.

О пострадавших информация в настоящее время не поступала.

Часов Яр / t.me/pavlokyrylenko_donoda/6448

Как сообщал Главред, в ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

Пуски ударных беспилотников осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 "шахеда". Все 24 вражеские воздушные цели были уничтожены.

Также сообщалось, что Россия утром в четверг, 26 января, массово ударила по Украине ракетами. В Винницкой и Одесской областях были попадания. Также "прилет" зафиксировали в Днепровском районе Киева.

Председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в Винницкой области был "прилет", обошлось без пострадавших.

В Одессе в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры, заявил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук

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