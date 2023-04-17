"Все закручивается в петлю": Фейгин оценил сценарий заговора против Путина

Путин понимает, что элиты в РФ могут в перспективе начать на него охоту, продолжает отодвигать от себя тех, кто мог бы его устранить.

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Россияне вряди ли станут выходить на протесты против Путина, его уберут представители элит - Марк Фейгин / Коллаж УНИАН, скриншот

Внутри властных элит страны-агрессора РФ идут дискуссии о дальнейшей судьбе кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом в интервью Главреду рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, атмосфера в РФ "тягостная", поэтому внутри элит идут обсуждения того, что дальше делать с Путиным и войной в Украине.

"Путь один – устранить Путина, здесь нет вариантов. Мы думаем, что успех контрнаступления ВСУ побудит элиты к действию – мы на это надеемся. Потому что отравить, отстранить Путина люди с улицы не могут – это могут сделать только люди, имеющие доступ к власти. Будут ли они это делать – неизвестно, но у них может сложиться безвыходная ситуация, которой мы сейчас до конца даже не понимаем", - убежден Фейгин.

При этом правозащитник сомневается, что россияне станут выходить на протесты. По его мнению, даже новая волна мобилизации не способна вывести людей на улицы.

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В то же время, как утверждает Марк Фейгин, Путин, понимая, что элиты в РФ могут в перспективе начать на него охоту, продолжает отодвигать от себя тех, кто мог бы его устранить.

"Он постоянно маневрирует, перегруппировывается и учитывает опасность такого сценария. Он же не идиот, понимает, что все закручивается в петлю и ему нужно максимально маневрировать – следить за теми, кто в окружении, и искать источник заговора. Все это спецслужбы отслеживают, всех прослушивают", - говорит российский правозащитник.

Как сообщал Главред, окружение Путина впало в депрессию на фоне выдачи диктатору ордера на арест от Международного уголовного суда. Как рассказал экс-спичрайтер Владимира Путина, политолог и публицист Аббас Галлямов, каждому из окружения Путина пришел четкий месседж о том, что он не просто выполняет приказ главы Кремля, а является соучастником преступления и пойдет под трибунал вместе с ним.

Кроме того, доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный пояснил, что массовые протесты в стране-агрессоре России, среди которых особо выделялись события на Болотной площади, были восприняты Кремлем как угроза "прозападной революции". После этого Владимир Путин и его окружение решили "закрыть" страну и перестраивать ее по образцу Ирана и Северной Кореи.

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