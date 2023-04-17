Угроза революции в РФ и крутой поворот для Путина: эксперт раскрыл путь Кремля к изоляции

После событий 2012-2013 годов глава Кремля Владимир Путин решил "закрыть" агрессора Россию даже от постсоветского пространства, считает Максим Розумный.

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Путин и его окружение свернули проекты Евразийский союз и ОДКБ, чтобы не расходовать ресурсы РФ и сосредоточиться на противостоянии Западу - Розумный / Главред, Кремль

Массовые протесты в стране-агрессоре России, среди которых особо выделялись события на Болотной площади, были восприняты Кремлем как угроза "прозападной революции". После этого Владимир Путин и его окружение решили "закрыть" страну и перестраивать ее по образцу Ирана и Северной Кореи. Кремль свернул свой проект Евразийский союз и в процессе противопоставления России Западу изолировал ее даже от постсоветского пространства. Об этом заявил доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

В интервью Главреду он рассказал о том, что после событий начала 2010-х годов Путин и его окружение зафиксировали для себя угрозу "прозападной революции" и решили перестраивать государство по противоположному образцу.

"Тогда Путин понял, что самая большая угроза для него – это Болотная площадь и либеральная прозападная революция. То есть отдавать власть он не собирался, а либеральная революция – это наиболее логичное следствие того, когда кто-то узурпирует власть на авторитарных началах. Поэтому Путин и его клуб (Ковальчук, Патрушев и другие) решили строить Россию на основе фундаментализма. Они взяли за образец Иран, Северную Корею и начали планомерно и постепенно к этому приближаться", - считает эксперт.

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По его мнению, Путин понял, что нефтегазовых долларов для поддержки амбиция России надолго не хватит, поэтому он решил в спешке оккупировать Крым и, в процессе противопоставления Москвы Западу, изолироваться даже от постсоветского пространства.

"Важный фактор заключался в том, что примерно в это время (2012-2013 гг.) стало понятно, что нефтегазовые доходы еще некоторое время смогут поддерживать амбиции России, но этот ресурс быстро иссякнет. Поэтому Путин решил хапнуть то, что еще мог в то время, на что сил хватало, в первую очередь, Крым, а затем спокойно закрывать Россию, в том числе, от постсоветского пространства. Это нужно было бы для того, чтобы прежде всего противопоставить себя Западу", - сказал Розумный.

Политолог считает, что в таких условиях Москве больше не нужны были такие проекты интеграции, как тот же Евразийский союз.

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"Вот тогда этот путь и начался. Ведь для того, чтобы объединять кого-то, например, в Евразийском экономическом союзе, России нужно было идти на определенные экономические уступки, ибо все страны ЕврАзЭС были заинтересованы в получении выгод от доступа на российский рынок, от таможенных преимуществ и так далее. А все эти преимущества, скорее всего, были бы за счет России. Следовательно, в определенный момент Россия начала проводить исключительно эгоистическую экономическую политику, и ЕврАзЭС стал никому невыгодным и никому ненужным", - добавил эксперт.

Далее аналогичная ситуация случилась и с ОДКБ. Россия не вступилась за Армению в ходе обострения нагорно-карабахской войны с Азербайджаном в 2020 году, к тому же Путин не хотел тратить ресурсы и ссориться с Алиевым и Эрдоганом.

"То же самое произошло и с ОДКБ, которая никого не защитила. Армению, единственную страну, которую ОДКБ могла защитить, она не защитила, просто потому что Путин решил не тратить на это свои ресурсы – политические и экономические, не захотел портить отношения с Турцией и Азербайджаном. То есть он пожертвовал этой большой идеей ОДКБ ради ситуативных вещей. Так постепенно все эти проекты и сливались до сегодняшнего дня", - подчеркнул Максим Розумный.

Напомним, политолог Максим Розумный заявил, что война России против Украины закончится после того, как Путина не будет у власти в Кремле. Путин может стремиться к завершению действующей военной кампании, но не всей войны.

Бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Ходжес считает, что в России хуже президента, чем Владимир Путин, уже не будет. При этом он допустил сценарий распада РФ и призвал Запад готовиться к ситуации, когда возникнет риск неконтролируемого распространения ядерного оружия.

Контрнаступление ВСУ: