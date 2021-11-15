ВСК Рады назвала главную причину Иловайской трагедии

ВСК озвучила причину трагедии в Иловайске 7 лет назад / Соцсети

Временная следственная комиссия Верховной Рады опубликовала промежуточный отчет по Иловайской трагедии, которая произошла в августе 2014 года.

Как рассказала во время брифинга заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая, к трагедии привела "ненадлежащая организация обороны страны", пишет "ТСН".

"ВСК считает, что основными причинами, приведшими к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии", — говорится в отчете.

Комиссия также определила факторы, обусловившие Иловайские события:

не было введено военное положение, что привело к дезорганизации управления военными действиями;

ошибочные кадровые решения и действия политического и военного руководства;

политическое и военное руководство не приняли исчерпывающие меры по деблокированию иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней.

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Напомним, бои за Иловайск продолжались в течение августа 2014 года. Украинские бойцы пытались освободить оккупированный город Донецкой области. По различным данным, в результате трагедии погибли 366 украинских воинов, 429 – получили ранения, 300 – попали в плен, 24 бойца – пропали без вести.

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