В Генпрокуратуре объяснили, почему до сих пор засекречены документы по Иловайской трагедии

Ирина Венедиктова согласна, что нужно рассекречивать документы по Иловайску / скриншот видео ТСН

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что согласна с тем, что материалы дела по Иловайской трагедии нужно рассекречивать. В целом, там около 70 томов.

При этом как засекречивать, так и рассекречивать документы должен Генштаб, заявила Венедиктова в эфире программы Право на владу на 1+1.

"Как только мы начнем рассекречивать, как только Генштаб нам даст (эти материалы, - ред.), мы будем публиковать. Там действительно 70 томов. Мы ничего скрывать не будем", - отметила Венедиктова.

"Следующая дискуссия точно будет (базироваться, - ред.) на материалах. Дедлайн - я не могу отвечать за Генштаб. Но я согласна — надо рассекречивать", — добавила генпрокурор.

Как сообщал Главред, 29 августа 2021 года в 10:00 состоялась общенациональная Минута молчания ко Дню памяти защитников. Ранее президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за нашу страну, расположенной на ул. Трехсвятительской в ​​Киеве.

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Напомним в 2019 году во время торжественных мероприятий в центре Киева по случаю Дня Независимости Украины 24 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине появится новый праздник - День памяти защитников Украины.

Новая памятная дата будет отмечаться именно 29 августа, поскольку в этот день в 2014 году под Иловайском погибло наибольшее количество бойцов за все время войны на Донбассе.