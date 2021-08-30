В Генпрокуратуре объяснили, почему до сих пор засекречены документы по Иловайской трагедии

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что как засекречивать, так и рассекречивать документы должен Генеральный штаб Украины.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что согласна с тем, что материалы дела по Иловайской трагедии нужно рассекречивать. В целом, там около 70 томов.
При этом как засекречивать, так и рассекречивать документы должен Генштаб, заявила Венедиктова в эфире программы Право на владу на 1+1.
"Как только мы начнем рассекречивать, как только Генштаб нам даст (эти материалы, - ред.), мы будем публиковать. Там действительно 70 томов. Мы ничего скрывать не будем", - отметила Венедиктова.
"Следующая дискуссия точно будет (базироваться, - ред.) на материалах. Дедлайн - я не могу отвечать за Генштаб. Но я согласна — надо рассекречивать", — добавила генпрокурор.
Как сообщал Главред, 29 августа 2021 года в 10:00 состоялась общенациональная Минута молчания ко Дню памяти защитников. Ранее президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за нашу страну, расположенной на ул. Трехсвятительской в Киеве.
Напомним в 2019 году во время торжественных мероприятий в центре Киева по случаю Дня Независимости Украины 24 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине появится новый праздник - День памяти защитников Украины.
Новая памятная дата будет отмечаться именно 29 августа, поскольку в этот день в 2014 году под Иловайском погибло наибольшее количество бойцов за все время войны на Донбассе.
Иловайская трагедия
В конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Однако, по словам бойцов, подмога так и не поступила.
Тем временем российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.
Украинские военные понесли значительные потери. По информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения, 300 попали в плен, около 160 считаются пропавшими без вести. По данным военных экспертов, количество погибших может составлять до двух тысяч.
Кроме того, ВСУ понесли потери в вооружении и военной технике на сумму 300 млн грн.
В августе 2018 года Организация Объединенных Наций к четвертой годовщине кровавых боев за Иловайск представила на суд общественности свой отчет о нарушениях прав человека во время событий августа 2014 года на Донбассе. Он основывается на 80 интервью с гражданскими Иловайска и близлежащих сел, а также с бывшими военнопленными. В докладе ООН приводятся свидетельства, что некоторых украинских военнослужащих и добровольцев, раненых в бою, боевики добивали на поле боя.