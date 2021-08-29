День памяти защитников: в Украине состоялась общенациональная Минута молчания

Украина отмечает День памяти защитников / ОП

Сегодня, 29 августа, в 10:00 состоялась общенациональная Минута молчания ко Дню памяти защитников – памятный день тех, кто погиб, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Нацрада по теле- и радиовещанию напомнила, что сегодня телеканалы должны разместить изображение свечки на трансляциях и не показывать развлекательные программы. Помимо этого, весь день в стране будут приспущены флаги.

Этот памятный день установлен указом президента Владимира Зеленского от 24 августа 2019 года. Датой памяти защитников Украины избрано 29 августа как напоминание об одном из самых кровавых событий на востоке Украины – Иловайской трагедии. Тогда много украинских воинов погибли на полях с подсолнухами. Поэтому символом Дня памяти защитников и стал цветок подсолнуха, говорится в сообщении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за нашу страну, расположенной на ул. Трехсвятительской в ​​Киеве. Отмечается, что в церемонии памяти погибших защитников также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Пресс-служба Киевской горгосадминистрации сообщает, что в столице будет ряд памятных мероприятий:

С 26 августа по 10 сентября будет работать фотовыставка "Не погаснет звезда воина величественная" из фондов музея "Киевская крепость";

будет работать фотовыставка "Не погаснет звезда воина величественная" из фондов музея "Киевская крепость"; С 27 августа по 10 сентября на Михайловской площади – фотовыставка "Помним героев Иловайской битвы";

на Михайловской площади – фотовыставка "Помним героев Иловайской битвы"; 29 августа будет День документального кино в честь защитников Украины. Он будет проходить в кинотеатрах "Лира", имени Т. Г. Шевченко, "Факел", "Старт", "Днипро";

будет День документального кино в честь защитников Украины. Он будет проходить в кинотеатрах "Лира", имени Т. Г. Шевченко, "Факел", "Старт", "Днипро"; 25-30 августа в читальном зале Госархива Киева будет выставка документов в честь Дня памяти защитников Украины.

Иловайская трагедия: что произошло