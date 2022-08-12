Пылает частный сектор: враг обстрелял Краматорск, есть жертвы и много раненых

Россияне обстреляли Краматорск, есть жертвы / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda, УНИАН

Вечером в пятницу, 12 августа, россияне совершили атаку на Краматорск, в результате которой погибло как минимум два человека, а также 13 пострадавших, сообщает глава Донецкой ОВА Павла Кириленко в Facebook.

Кириленко сообщил, что в результате сегодняшнего удара по Краматорску доподлинно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.

Также зафиксировано повреждение по меньшей мере 20 домов и пожар в частном секторе. Правоохранители и спасатели работают на месте происшествия и устанавливают окончательные данные.

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Как сообщал Главред, ночью, 8 августа, высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках разных районах города Мелитополя. По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники и более 100 русских солдат. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Кроме того, вчера Вооруженные силы Украины на Юге уничтожили российский склад боеприпасов, танк Т-62 и десятки россиян. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

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