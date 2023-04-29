Встреча Зеленского с Си Цзиньпином: эксперт спрогнозировал место и время

Китай не проявил должного участия в предотвращении войны России против Украины, считает Виталий Кулик.

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Владимир Зеленский и Си Цзиньпин / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Новый этап переговорного процесса с участием Китая невозможен без личной встречи Владимира Зеленского и Си Цзиньпина, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Если Пекин хочет перейти от фазы консультации к разговору, то сначала должен произойти разговор. Я не говорю, что Си Цзиньпин приедет в Киев, хотя это было бы успехом для украинской дипломатии, но если встреча состоится в третьих странах на полях одного из саммитов, это будет означать, что стороны подходят к предметному разговору", — сказал он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил, что Китай не проявил должного участия в предотвращении войны России против Украины, хотя и является одним из подписантов Будапештского меморандума. Он говорит, что это возлагает на Пекин политическую ответственность за его разрушение и неэффективность договоренностей по отказу Украины от ядерного оружия.

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"Китай своим так называемым нейтралитетом приводил к кризису украино-китайских отношений", — добавил Кулик.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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