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Встреча Зеленского с Си Цзиньпином: эксперт спрогнозировал место и время

Алексей Тесля
29 апреля 2023, 21:24 обновлено 29 апреля, 21:28
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Китай не проявил должного участия в предотвращении войны России против Украины, считает Виталий Кулик.
Зеленский, Си Цзиньпин
Владимир Зеленский и Си Цзиньпин / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Новый этап переговорного процесса с участием Китая невозможен без личной встречи Владимира Зеленского и Си Цзиньпина, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Если Пекин хочет перейти от фазы консультации к разговору, то сначала должен произойти разговор. Я не говорю, что Си Цзиньпин приедет в Киев, хотя это было бы успехом для украинской дипломатии, но если встреча состоится в третьих странах на полях одного из саммитов, это будет означать, что стороны подходят к предметному разговору", — сказал он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил, что Китай не проявил должного участия в предотвращении войны России против Украины, хотя и является одним из подписантов Будапештского меморандума. Он говорит, что это возлагает на Пекин политическую ответственность за его разрушение и неэффективность договоренностей по отказу Украины от ядерного оружия.

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"Китай своим так называемым нейтралитетом приводил к кризису украино-китайских отношений", — добавил Кулик.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление посла Китая во Франции по поводу сомнений в суверенитете бывших советских республик, а также статуса Крыма.

В ОП удивлены заявлением посла КНР во Франции, ведь Пекин щепетильно относится к своей истории. Об этом представитель Офиса президента написал в Twitter.

Во Франции заявили, что ошеломлены словами посла Китая Лу Шайе, который поставил под сомнение принадлежность оккупированного Крыма Украине.

Депутат от правящей партии "Возрождение" и председатель парламентской группы дружбы "Франция-Украина" Бенжамен Аддад в своем микроблоге в Twitter опубликовал заявление французского МИД, в котором говорится о том, что внешнеполитическое ведомства встревожено риторикой Шайе, усомнившегося в принадлежности Крыма Украине и суверенитете постсоветских государств в целом.

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