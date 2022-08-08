ВСУ "демилитаризировали" подполковника танковой дивизии РФ

Виталий Цикул стал "двухсотым" в Украине / Фото twitter.com/Shtirlitz53/status

В Украине ликвидирован офицер российской армии - военнослужащий 90-й танковой дивизии, подполковник Виталий Цикул.

Об очередном двухсотом сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Twitter. Также смерть захватчика подтвердили в РФ.

"Подполковник Виталий Цикул сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам!" – прокомментировал украинец.

Виталий Цикул был родом из города Чебаркуль Челябинской области. О его похоронах российские пропагандистские СМИ сняли целый сюжет. Детали гибели подполковника не сообщаются. Говорилось лишь о том, что он "геройски" погиб в ходе так называемой военной "спецоперации" РФ против Украины.

Отметим, что российская 90-я танковая дивизия (в/ч 86274), где служил захватчик, дислоцируется в Свердловской и Челябинской областях РФ. Соединение входит в состав Центрального военного округа. Командиром с 2021 года является гвардии полковник Рамиль Ибатуллин.

Как сообщал Главред, на войне в Украине был ликвидирован очередной солдат путинской армии Дмитрий Тупицын. Оккупант был родом из Казахстана, но воевал за страну-агрессора РФ. Смерть Тупицына подтвердили и в российском городе Карталы Челябинской области, где проживал захватчик.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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