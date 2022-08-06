ВСУ и разведка достигли сильных результатов в уничтожении врага - Зеленский

Зеленский поведало об успехах ВСУ / Офис презиеднта, Макс Левин

ВСУ за последнюю неделю достигли значительных результатов в уничтожении логистики оккупационных войск, складов боеприпасов, командных пунктов и техники, заявил в вечернем обращении глава государства Владимир Зеленский.

"За эту неделю ВСУ и наша разведка достигли сильных результатов в уничтожении логистики российской армии, тыловых баз оккупантов. И каждый удар по складам боеприпасов противника, их командным пунктам, по скоплениях российской техники спасает жизни украинских военных и гражданских", - сказал он.

Президент поблагодарил всех украинских партнеров за поставки необходимого оружия.

Так, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от США, который содержит, в частности, боеприпасы для HIMARS. Зеленский отметил, что все они применяются максимально точно и с пользой для общей стратегии обороны Украины.

"Делаем все, чтобы получить еще больше эффективного и современного оружия", - добавил он.

Обстрел оккупантами Запорожской АЭС

Напомним, вечером 5 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел. Он заявил, что оккупанты создали рискованную ситуацию для всей Европы, и что это "дерзкое преступление" является серьезным "актом терроризма".

В Энергоатоме сообщили, что российские захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на оккупированной ЗАЭС. В Офисе президента Украины требуют, чтобы захваченную атомную электростанцию оккупанты передали под контроль специальной комиссии.

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