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ВСУ "перемололи" 650 тысяч оккупантов: РФ негде брать качественный резерв - эксперт

28 марта 2023, 15:13
Единственное, чем может похвастаться Россия – навалом старой техники, уверен Николай Сунгуровский.
Николай Сунгуровский
Николай Сунгуровский / Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Группировка войск НАТО если даже в количественном отношении будет уступать России, то по качественным параметрам она намного ее превосходит - на голову, заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"И в отношении авиации и дальности поражения огневых средств, и точности их поражения. Здесь даже не может быть никакого сравнения. Единственное, чем может похвастаться Россия – навалом старой техники и своих, как она говорит, нескончаемых мобилизационных ресурсов. Но нескончаемые мобилизационные ресурсы России - это миф. Потому что она уже сейчас испытывает достаточные трудности с тем, чтобы хотя бы пополнить те группировки, которые сейчас присутствуют в Украине и вынуждены не наступать, а обороняться", — подчеркнул он в интервью Главреду.

По мнению эксперта, в дальнейшем потери РФ будут нарастать: "ВСУ уже перемололи около 650 тысяч солдат вооруженных сил РФ. Где брать пополнение всем этим уже потерянным – большой вопрос. Потому что годичный призыв в РФ – около 260 тысяч человек. Сейчас они уже объявляли мобилизацию 300 тысяч, и снова пытаются объявить еще на 400 тысяч. Но где они их возьмут – непонятно".

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Вместе с тем он считает, что даже при условии восполнения потерь, в армию РФ могут призвать лишь солдат "3 и 4 сорта".

"Второй сорт они уже израсходовали. То есть более-менее подготовленных и готовых для службы в армии. Плюс сюда добавить состояние техники, которую они сейчас начинают изымать с длительного хранения и которая на 50-60% не готова к бою, то это показывает реальное состояние российской армии. И если оценивать не состав "второй армии мира", который рекламировался до начала войны, а реальное состояние вооруженных сил РФ сегодня, то потенциал сдерживания НАТО может быть уменьшен смело на 30% процентов. И повторюсь, что все те средства, которые сейчас расходуются, можно было пустить на обеспечение боеспособности ВСУ", — добавил Сунгуровский.

Ранее Сунгуровский заявил: украинцам не стоит ожидать, что Европа и НАТО будут помогать ВСУ солдатами.

"Живой силой нам помогать не будут, потому что Украина не является членом НАТО. Это было сказано нам сразу, и на это, в общем-то, никто у нас не рассчитывает. Единственное, на что мы рассчитывали, это на то, что номенклатура поставок вооружений будет немного другой и будет больше соответствовать потребностям ВСУ в отражении российской агрессии. Я имею в виду авиацию, поставку тяжелой бронетанковой техники хотя бы в середине прошлого года", − сказал он.

Напомним, Сунгуровский считает, что европейская помощь Украине может уменьшиться, если Европа будет разворачивать дополнительные силы на своих территориях.

"Может быть. Поэтому я и говорю, что это решение недостаточно рационально. Именно потому, что эти средства сейчас расходуются не совсем эффективно. Сейчас как раз нужно было сосредоточить и финансовые, и военно-технические усилия на том, чтобы укреплять украинскую систему обороны. Для того чтобы перемолоть Россию здесь, и чтобы она уже не смогла наступать на страны НАТО", — сказал Сунгуровский.

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