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ВСУ пойдут в наступление на двух направлениях для прорыва "коридора" в Крым – Bild

21 марта 2023, 14:51
Ближайшие 6 месяцев станут ключевым периодом в войне, уверен высокопоставленный чиновник НАТО.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ готовят контрнаступление / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Весной-летом 2023 года ожидается контрнаступление Вооруженных сил Украины, а ближайшие шесть месяцев в войне станут решающими.

На сегодня продолжается подготовка ВСУ к решающим контрнаступательным действиям. Об этом в интервью Bild сообщил высокопоставленный чиновник НАТО.

"Мы готовимся к наступлению весной или летом. Ближайшие шесть месяцев станут ключевым периодом в войне не только для Украины, но и для союзников", — пояснил он.

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Собеседник верен в том, что уже весной поставляемое Западом оружие поможет ВСУ вытеснить оккупантов РФ с юга и востока Украины.

Как он пояснил, для РФ не секрет, что основные украинские наступления будут проходить в Луганской и Запорожской областях.

Вместе с тем осведомленный источник уверен в том, что цель наступления ВСУ на юго-востоке Украины: "Прорвать сухопутный мост в Крым".

Представитель НАТО добавил, что дальнейшие наступления Украины он не может комментировать. Их следует понимать либо как отвлечение российских сил, либо как реальную цель усилий по освобождению украинских территорий.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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