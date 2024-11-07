ВСУ придется отступить из еще одного города на Востоке: есть угроза окружения

Кратко:
- Ситуация на Кураховском направлении сложная
- ВСУ придется выйти из города Курахово в Донецкой области из-за угрозы окружения
Российским оккупантам скорее всего удастся оккупировать город Курахово Донецкой области. Ситуация на этом направлении остается сложной. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военный эксперт, сотрудник СБУ (2004-2015) Иван Ступак.
По словам эксперта, Курахово сейчас находится под серьезной угрозой.
"Россияне наступают, и нашим военным, так или иначе, придется отступить, чтобы избежать окружения", - отметил Ступак.
Эксперт отмечает, что пока трудно предсказать, будут ли атаковать его с левого или правого фланга. Однако существует вероятность, что они попытаются перерезать дорогу Покровск-Павлоград на западе Днепропетровской области, заставляя ВСУ оставить Курахово как можно скорее.
"Покровск может быть следующим после Курахово через месяц или даже раньше, в зависимости от того, какие ресурсы россияне накопили и готовы использовать сейчас для захвата этого города", - пояснил он.
Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
Бои за Курахово - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина может потерять город Курахово, который сейчас оказался под угрозой окружения, заявил пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенко.
Он отметил, что на Кураховском направлении идут активные боевые действия, и Силы обороны делают все возможное, чтобы остановить продвижение врага.
Российские оккупанты продолжают наступать на этом направлении, и, по словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", вскоре могут начаться бои за город. Хотя линия фронта еще не дошла до самого населенного пункта, противник пытается прорваться к нему.
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