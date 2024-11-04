Ситуация близка к критической: под Курахово 2 тыс. бойцов ВСУ противостоят 10 тыс. россиян

Вы узнаете:
- Что будет, если оккупанты выбьют ВСУ из Ильинки
- В чем заключается стратегия Кремля
Российская оккупационная армия пытается выбить Силы обороны Украины из села Ильинка, которое расположено в 50 км к западу от Донецка. Как пишет Forbes, бойцам 79 бригады ВСУ, численность которых составляет около двух тысяч, противостоит 10-тысячная группировка 20-й мотострелковой дивизии РФ.
Журналисты пишут, что если Ильинка и окружающие населенные пункты падут, российские войска могут пойти на север и окружить украинский гарнизон в Курахово - это ключевая позиция для обороны украинцев на юге Донецкой области.
"Ситуация близка к критической", — рассказал один из украинских операторов БпЛА 79 ДШБр, которая находится под вражеским натиском.
Десантники здесь отражают массированные механические штурмы россиян. Потери оккупантов здесь достигли рекордного уровня. Аналитик Эндрю Перпетуа сообщил о 206 уничтоженных, поврежденных и брошенных российских единицах техники. На этом участке фронта он насчитал 49 единиц техники ВСУ.
"Однако Кремль нашел выигрышную стратегию в выгодное время и явно готов обменять технику и войска на территорию", - отмечает Forbes.
Издание цитирует украинского журналиста Станислава Асеева, который заявил, что стратегия Кремля проста, но эффективна.
"Россияне продолжают успешно использовать тактику "мешка", обходя наши позиции с трех сторон и оставляя узкое "горло" для отступления. В результате даже в боеспособных частях часто начинается паника окружения, что приводит к отводу войск", — сказал Асеев.
При этом некоторые бойцы ВСУ считают, что несколько десятков украинских батальонов в Курской области, в состав которых входят одни из лучших военных и техники Киева, были бы более полезными на Донбассе.
"Пока мы так много теряем на Донецком направлении, я спрашиваю себя: что я делаю на Курском? С первого дня работы я был категорически против этого. Мое мнение не изменилось", — отметил украинский военный из 79-й бригады.
"Министерство обороны в Киеве пытается сформировать новые бригады, чтобы укрепить изношенную линию фронта. Но лучшие из этих бригад все еще находятся на этапе обучения. И не хватает современных транспортных средств, чтобы оснастить их всех", - добавили в Forbes.
Ситуация на фронте - последние новости
В течение недели российская армия оккупировала около 150 квадратных километров территории в Донецкой области. Оккупанты также готовятся к наземным атакам на Запорожье. Об этом сообщил командир Центра разведки Минобороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.
Как сообщал Главред, Силы Обороны Украины восстановили свои позиции в населенном пункте Дружба на Торецком направлении в Донецкой области. В то же время у российской оккупационной армии есть продвижения возле четырех населенных пунктов - Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке.
В Генштабе ВСУ сообщили, что наступательные силы оккупантов сосредоточены на Кураховском и Покровском направлениях. Кроме этого, РФ активно атакует позиции ВСУ на Лиманском направлении. Силы обороны делают все, чтобы сдержать натиск оккупационных войск.
Оккупанты давят на украинские позиции в районе города Часов Яр, что в Донецкой области, и пытаются окружить группировку ВСУ.
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