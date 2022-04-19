ВСУ уничтожили склад с боеприпасами армии РФ: видео ювелирной работы артиллерии

ВСУ уничтожили склад с боеприпасами армии РФ/ Скрин из видео

Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов, который те пытались спрятать посреди леса.

Об этом сообщили в пресс-службе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады в Facebook, в то же время обнародовав видео ювелирной работы защитников Украины.

"Вот такой современный вид уничтоженного российского склада боеприпасов на нашей территории. Это работа артиллерии Эдельвейсов. Праздничный пикник к Пасхе удался на славу! Самое вкусное уже поджаренное и уничтоженное!", – говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что россиянам не удалось спрятать склад посреди леса.

"Операция "маскировка" от непрошеных гостей провалилась, не начавшись. Лузеры они в крови лузеры. Кадры, которые по-настоящему вдохновляют", – добавили в пресс-службе бригады.

Ранее сообщалось, что десантники армии Украины разбили и уничтожили бронегруппу одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской Краснознаменной Омско-Новобугской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации из города Томск.

Напомним, российская армия пошла на обострение на Донбассе, ситуация тяжелая. Однако Вооруженные силы Украины обороняются и уже отбили вражеское наступление в Рубежном и Попасной. У противника десятки погибших. Ночью количество обстрелов увеличилось, но войскам РФ прорваться не удалось. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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