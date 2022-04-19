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Обострение на Донбассе уже началось, но ВСУ действуют: воины отбили атаки РФ в Рубежном и Попасной

19 апреля 2022, 10:19

Число атак стало значительно больше, однако вражеским войскам не удалось продвинуться, сказал Сергей Гайдай.

войска России
войска России / Reuters

Российская армия пошла на обострение на Донбассе, ситуация тяжелая. Однако Вооруженные силы Украины обороняются и уже отбили вражеское наступление в Рубежном и Попасной. У противника десятки погибших. Ночью число обстрелов увеличилось, но войскам РФ прорваться не удалось. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что наступление российских войск в регионе уже началось. Ситуация тяжелая, но украинские войска отбивают атаки врага, противник несет потери.

"Обострение уже началось, тяжелая ситуация. Но наши защитники держат линию обороны, отразив наступление в Рубежном, Попасной. Там потери десятками погибших у врага", - сказал Гайдай.

Также он добавил, что атак на регион стало гораздо больше, но вражеские военные подразделения не смогли продвинуться.

"Ночью было существенно увеличено количество атак, обстрелов и авиаудары наносились, но никаких успехов враг не имел вообще", - подчеркнул Сергей Гайдай.

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