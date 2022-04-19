Десантники армии Украины разбили и уничтожили бронегруппу войск России из Томск

Документы бронегруппы томской мотострелковой бригады войск России / Генштаб ВСУ

В районе интенсивных боевых действий между армией Украины и войсками России украинские десантники сокрушили бронегруппу одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации из города Томск. Подразделения данной воинской части нередко принимали участие в международных маневрах и завоевывали там призовые места. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

"Так, недавно в районе интенсивных боев украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации, г. Томск. Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места", - указано в сообщении командования в Facebook.

Читайте такжеГлава украинской разведки рассказал, чем можно "разбить" российскую армиюУказывается, что в день боев с проявившими мужество украинскими воинами представители российских оккупационных войск погибли в своих боевых машинах. Только некоторых удалось идентифицировать по документам.

"В частности, в ходе осмотре личных вещей одного представителя "русского мира" из Оренбурга, младшего сержанта Саккузиева Кайрата имеющиеся документы дали нам понять детали его недолгой военной карьере. Специальность снайпера, наводчика-командира танка и окончание интенсивных курсов по программе "Выживание" при Вольском военном институте материального обеспечения ему уже никогда не понадобятся", - рассказали в Штабе.

Документы российского военного Саккузиева / Генштаб ВСУ

Документы российского военного Саккузиева / Генштаб ВСУ

Документы российского военного Саккузиева / Генштаб ВСУ

Также удалось установить личность еще одного погибшего молодого офицера – лейтенанта Кочановского А.М.

Документы российского военного Саккузиева / Генштаб ВСУ

"Идентифицировали по нарукавным знакам и погонам еще одного уничтоженного молодого офицера – лейтенанта Кочановского А.М., который также закончил свою недолгую жизнь как десятки других его сослуживцев в статусе преступника. Пожалуй, никто из элитной мотострелковой бригады из Томска не рассчитывал на такое развитие событий", - подчеркивается в сообщении.

Война России против Украины

Вооруженные силы Украины за сутки, 18 апреля, уничтожили семь вражеских воздушных целей. Речь идет об истребителе Су-30, четырех беспилотниках и 2 крылатых ракетах. Самолет был сбит в Харьковской области недалеко от Балаклеи.

Специалисты портала Oryx подсчитали, что с начала войны РФ против Украины украинская армия отбила у оккупантов военной техники на сумму более 1 миллиарда долларов. Среди трофеев оказались вертолет, 27 РСЗО и 11 беспилотников. Удалось захватить и около 70 средств российского ПВО.

Ранее в Oryx заявили, что Киев "получил" от Москвы более 1000 единиц боевой техники. Пополнения баланса ВСУ доказано фотографиями и видеоматериалами. Таким образом, российская армия оказалась крупным "поставщиком" вооружений для Украины.

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