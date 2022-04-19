Будут бить до последнего дня войны: Арестович рассказал, когда прекратятся ракетные удары по Украине

Не стоит питать никаких иллюзий и игнорировать воздушную тревогу. Когда раздаются сирены, нужно идти в укрытие или хотя бы соблюдать правила двух стен дома.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украине нет безопасных мест. Оккупанты будут наносить ракетные удары до последнего дня войны. Причем ракет у страны-агрессора еще сотни.
Арестович призвал не питать никаких иллюзий и не игнорировать воздушную тревогу. Когда раздаются сирены, нужно идти в укрытие или хотя бы соблюдать правила двух стен дома.
По словам советника главы ОП, у России есть еще много ракет. При этом россияне преимущественно используют ракеты воздушного базирования, которые Украина передала им по результатам Будапештского меморандума.
"В этом состоит горькая ирония. И таких ракет у них – еще сотни", – сказал Арестович в эфире телемарафона.
Он предположил, что часть ракет Россия все же вероятно оставит для "страшной" войны с НАТО, но как минимум месяц украинским городам грозят ракетные удары.
Напомним, военный эксперт Агиль Рустамзаде также считает, что угроза ракетных ударов на всей территории Украины будет сохраняться еще долго. В России оказалось больше ракет, чем все ожидали.
Как сообщал Главред, Российская Федерация рассматривает вопрос о применении против Киева ядерного оружия. Как заявил полковник СБУ Михаил Притула, уже есть ракета, которая направлена в сторону украинской столицы.
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