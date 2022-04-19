Будут бить до последнего дня войны: Арестович рассказал, когда прекратятся ракетные удары по Украине

Как минимум месяц украинским городам грозят ракетные удары / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украине нет безопасных мест. Оккупанты будут наносить ракетные удары до последнего дня войны. Причем ракет у страны-агрессора еще сотни.

Арестович призвал не питать никаких иллюзий и не игнорировать воздушную тревогу. Когда раздаются сирены, нужно идти в укрытие или хотя бы соблюдать правила двух стен дома.

По словам советника главы ОП, у России есть еще много ракет. При этом россияне преимущественно используют ракеты воздушного базирования, которые Украина передала им по результатам Будапештского меморандума.

"В этом состоит горькая ирония. И таких ракет у них – еще сотни", – сказал Арестович в эфире телемарафона.

Он предположил, что часть ракет Россия все же вероятно оставит для "страшной" войны с НАТО, но как минимум месяц украинским городам грозят ракетные удары.

Напомним, военный эксперт Агиль Рустамзаде также считает, что угроза ракетных ударов на всей территории Украины будет сохраняться еще долго. В России оказалось больше ракет, чем все ожидали.

Как сообщал Главред, Российская Федерация рассматривает вопрос о применении против Киева ядерного оружия. Как заявил полковник СБУ Михаил Притула, уже есть ракета, которая направлена в сторону украинской столицы.

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