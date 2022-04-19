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Вооружить Украину и "обескровить" РФ: в ОП назвали единственный способ остановить войну

19 апреля 2022, 12:27

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что западные государства, которые "закрывают глаза на войну, боясь роста цен, получат и то, и другое".

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Подоляк назвал единственный способ остановить войну/ Reuters, ОПУ

Чтобы быстро остановить войну, которую Россия развязала против Украины, нужно "обескровить" РФ с помощью нефтяного и газового эмбарго и в то же время вооружить наше государство.

Это единственный способ как можно скорее всё остановить. И в этом должны помочь международные партнеры, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

По словам Подоляка, весь мир ждет продовольственный кризис в случае, если война в Украине затянется.

"Затяжная война в Украине может повлечь продовольственный кризис по всему миру, говорят ведущие аналитики. Единственный способ быстро закончить войну – вооружить Украину и обескровить Россию через нефтяное и газовое эмбарго. Кто выбирает закрывать глаза на войну, боясь роста цен, получит и то, и другое", – подчеркнул Подоляк.

Ранее сообщалось, что российская армия пошла на обострение на Донбассе, ситуация тяжелая. Однако Вооруженные силы Украины обороняются и уже отбили вражеское наступление в Рубежном и Попасной. У противника десятки погибших. Ночью количество обстрелов увеличилось, но войскам РФ прорваться не удалось. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Также ранее американский дипломат Роберт Пирсон озвучил страны, которые могут стать следующими жертвами Путина. Если российским войскам и самой РФ удастся выжить в противостоянии с Украиной, президент страны-агрессора Владимир Путин не ограничится только этой войной. Он может попытаться захватить другие государства, среди которых есть и страны-члены НАТО.

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война в Украине вторжение России Михаил Подоляк новости Украины Офис президента
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