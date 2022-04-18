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Эксперт назвал сроки окончания войны при пессимистическом, оптимистическом и реалистическом сценариях

18 апреля 2022, 21:39

Разрешение ситуации займет не один месяц и даже год.

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Эксперт назвал сроки окончания войны при различных сценариях/ Reuters, УНИАН

Окончание войны России против Украины может происходить по трем сценариям. И даже когда Украине удастся перетянуть преимущество на свою сторону, война всё равно может затянуться не на один месяц и даже год.

Как могут развиваться события при пессимистическом, оптимистическом и реалистическом сценариях, рассказал во время чата на Главреде экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

Пессимистический сценарий заключается в том, что армия РФ, получив численное, качественное и огневое преимущество, нанесет поражение украинским войскам. В таком случае РФ установит контроль над значительной частью территории, прежде всего, Левобережной Украины.

"Не думаю, что у нынешней России и путинского режима достаточно сил для физической оккупации Правобережья. Но для оккупации Левобережья и Юга Украины теоретически у России есть ресурсы и средства, но при проведении мобилизации", – говорит Илларионов.

Для этого России придется провести всеобщую мобилизацию и увеличить численность своих вооруженных сил в разы, пока их количество не достигнет нескольких миллионов человек.

За оптимистического сценария ВСУ разгромят противника – причем не только на территориях, которые Россия оккупировала с 24 февраля, но и в оккупированных районах Донбасса и в оккупированном Крыму.

Но такую задачу очень быстро выполнить не удастся – на это могут потребоваться даже годы.

За реалистического сценария Украина реализует оптимистический сценарий, однако срок, в который это удастся сделать, растянется на более длительное время.

"Я абсолютно убежден, что вся территория Украины рано или поздно будет освобождена от российской оккупации. Украина восстановит политический, административный и иной контроль над всеми юридически принадлежащими ей территориями, однако срок для осуществления этого проекта может быть растянут на годы или десятилетия, например, в отношении Крыма. Только я не вижу в стратегической перспективе другого варианта, кроме как варианта восстановления Украиной контроля над всей юридически принадлежащей ей территорией", – подчеркнул Андрей Илларионов.

Напомним, по мнению Илларионова, есть два фактора, которые больше всего повлияли на развязывание Россией войны против Украины и проливают свет на возможную продолжительность боевых действий. При этом вину за то, что война вообще началась, эксперт видит не только в имперских амбициях Путина, но и в слабости нынешнего президента США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что в Слобожанском и Донецком операционных районах на отдельных направлениях агрессор РФ активизировал наступательные и штурмовые действия усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

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