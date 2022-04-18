Срочники "пропали без вести": новые данные о гибели команды крейсера Москва

Подбитый крейсер Москва / twitter.com/Osinttechnica

Появляются новые данные о гибели членов экипажа российского ракетного крейсера Москва, который был затоплен в результате удара ВСУ.

Жительница Крыма Юлия Цывова рассказала, что ее 19-летний сын Андрей служил на флоте как матрос срочной службы и после крушения крейсера "Москва" числится в списке пропавших без вести. Мать 20-летнего матроса Никиты Сыромясова Олеся Дубинина, которая живет в Севастополе, также не может найти сына, сообщает BBC.

Как рассказала мать "пропавшего" матроса Юлия Цывова, военные РФ говорили, что моряка нет на месте боевых действий.

"Девушка, этого не может быть, что он там", - сказали они мне. Но это какие-то формулировки военкомата… Я им говорю: почему там они? А они: "Да не может быть!" Сказали, что не может быть, чтобы срочники были на том корабле… Я говорю, ну как не может, если я знаю, что они туда плавают! Они придут на недельку (в порт оккупированного Россией Севастополя), постоят и опять уходят в море".

По словам заместителя командира, проходит операция по поиску членов экипажа.

В свою очередь пользовательница ВКонтакте Ульяна Тарасова в воскресенье также сообщила, что ее сын пропал без вести на крейсере "Москва". Мать матроса срочной службы Никиты Сыромясова Олеся Дубинина узнала о том, что крейсер "Москва" горит, из соцсетей. Из официальных сообщений следовало, что экипаж эвакуирован, и Дубынина не волновалась. Но позже оказалось, что он также "пропал без вести".

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На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

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