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Если РФ выживет в Украине: названы страны, которые могут стать следующими жертвами Путина

19 апреля 2022, 10:32

Президент РФ Владимир Путин стремится возвратиться к границам Российской империи, а для этого ему нужно получить контроль над рядом европейских стран.

Путин
Владимир Путин не ограничится войной в Украине / Фото Reuters

Если российским войскам и самой РФ удастся выжить в противостоянии с Украиной, президент страны-агрессора Владимир Путин не ограничится только лишь этой войной. Он может попытаться захватить другие государства, среди которых в том числе и страны-члены НАТО.

Такое мнение озвучил американский дипломат Роберт Пирсон в статье для издания The Hill.

Путин стремится возвратиться к границам Российской империи, а для этого ему нужно получить контроль над рядом европейских стран. В списке таких потенциальных "жертв Путина" не только страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония), но и Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Молдова.

"Путин, если он выживет, потеряв свою "ауру" над Украиной, сделает все возможное, чтобы укрепить российское военное присутствие как можно дальше на западе. Он заставит Минск больше подчиняться Москве и сделает присутствие войск РФ полупостоянным, как это происходит в Сирии и Казахстане. Активизирует деятельность в Калининграде и вдоль российских границ как оружие устрашения против стран Балтии, НАТО, Польши и Германии", – считает американский дипломат.

Что касается войны в Украине, то Путин заинтересован в создании замороженного военного конфликта в Украине, считает Пирсон.

По его словам, санкции против России "не станут победой для США или НАТО", если они не мотивируют Путина вывести свои войска из Украины. В этом случае, подчеркнул он, Запад должен понять, что "играть в обороне" недостаточно. Поэтому главной задачей НАТО Пирсон назвал необходимость определиться с новой системой европейской безопасности после войны РФ против украинского государства.

Справка. Роберт Пирсон был посолом США в Турции на протяжении 2000-2003 годов. Он - президент American Diplomacy Publishers Inc., ученый Института Ближнего Востока и научный сотрудник Центра международных и глобальных исследований/переосмысления дипломатии Университета Дюка.

Пирсон дважды служил в НАТО в конце холодной войны во время воссоединения Германии и приема новых членов Альянса.

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Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия возможно готовит полномасштабную атаку на Польшу, страны Балтии и Казахстан. Москва обещает пролить много европейской крови, предположил представитель ОП.

В свою очередь, директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа считает, что если президент страны-агрессора Владимир Путин поймет, что он окончательно проиграл войну в Украине, то он может напасть на страны Балтии. По словам эксперта, своим героическим сопротивлением Украина сейчас спасает от оккупации Молдову.

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