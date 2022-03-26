"Будет много европейской крови": у Зеленского рассказали, какие страны следующими атакует РФ

Не исключено, что Путин планирует напасть на Польшу, страны Балтии и Казахстан / Фото Reuters

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия возможно готовит полномасштабную атаку на Польшу, страны Балтии и Казахстан.

Москва обещает пролить много европейской крови, предположил представитель ОП.

"Рф, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне", – написал Подоляк в Twitter, комментируя заявление члена КПРФ Сергея Савостьянова.

Кто такой Сергей Савостьянов

Сергей Савостьянов - депутат Мосгордумы от Коммунистической партии РФ, который призвал к расширению границ войны в Украине.

Российский депутат Сергей Савостьянов / Фото svsavostyanov.ru

По словам Савостьянова, для "более полного процесса обеспечения безопасности РФ" в зону "денацификации" и "демилитаризации", помимо Украины "целесообразно" включить страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), Молдову, Польшу и Казахстан.

Как сообщал Главред, директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа считает, что если президент страны-агрессора Владимир Путин поймет, что он окончательно проиграл войну в Украине, то он может напасть на страны Балтии. По словам эксперта, своим героическим сопротивлением Украина сейчас спасает от оккупации Молдову.

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