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70-летняя украинка ездила автостопом в Бучу, чтобы найти тело убитого оккупантами сына

19 апреля 2022, 11:24

Надежда Трубчанинова из Киевской области выжила во время войны, которую принесли в Украину российские захватчики, но потеряла самое дорогое - своего сына.

война, Буча, Мариуполь
После бегства оккупантов в Буче обнаружили сотни трупов мирных жителей / Коллаж УНИАН, Reuters

70-летняя украинка Надежда Трубчанинова ежедневно ездила автостопом из своей деревни в разрушенную Бучу в надежде найти сына, которого убили российские оккупанты.

Женщина нашла тело погибшего сына через неделю. Похороны прошли в субботу, 16 апреля.

Ради того, чтобы проводить сына в последний путь, Надежда не стала эвакуироваться из Киевской области, которая временно была под оккупацией врага.

48-летнего Вадима Трубчанинова российские военные убили в Буче 30 марта.

Фотограф издания AP Родриго Адб запечатлел захоронение сына Надежды Трубчаниновой.

Как сообщал Главред, в Буче Киевской области российские оккупанты расстреляли, а потом переехали танком мирного жителя Александра Шевчука, который перевозил раненых в больницу. Жестокое убийство украинца произошло еще 7 марта. Почти месяц машина, в которой ехал мужчина, стояла на дороге в центре Бучи, а в ней лежало тело Александра.

Бучанская резня

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

После бегства оккупантов в Буче обнаружили сотни трупов мирных жителей. Часть тел лежала прямо на дорогах и обочинах, часть в подвалах, кого-то успели похоронить в братских могилах и просто во дворах домов.

На многих телах убитых были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Значительную часть людей убили, потому что они могли быть свидетелями других преступлений. Также выявлены многочисленные случаи изнасилований и убийств детей.

Президент России Владимир Путин заявил, что массовые убийства российскими оккупантами украинцев в Буче - это "фейк". Мол, он получил по этому поводу какие-то "документы" от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Позже Путин подписал указ о присвоении 64-й отдельной мотострелковой бригаде звания "гвардейская". Известно, что военные именно этой части устроили геноцид украинцев в Буче.

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