ВСУ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 за миллионы долларов

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три – по ЗРК.

https://glavred.info/ukraine/vsu-unichtozhili-vrazheskiy-shturmovik-su-25-10463755.html Ссылка скопирована

ВСУ сбили вражеский Су-25 / Фото ГПСУ

За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили вражеский реактивный штурмовик Су-25. Об этом говорится в Facebook-сообщении Генерального штаба ВСУ.

Также сообщается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, 2 станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и состав боеприпасов.

видео дня

Как сообщал Главред, 7 февраля в небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик. По предварительным данным, оккупанты потеряли Су-25. Примерная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

Ранее командование Воздушных сил ВСУ сообщало, что 4 января, украинские защитники за несколько часов сбили российский ударный вертолет Ка-52, а также штурмовик Су-25.

Самолет Су-25 Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели. Примерная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

Другие новости: