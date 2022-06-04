ВСУ всадили по оккупантам на Харьковщине: враг "эвакуирует" с поля боя 100 единиц техники

Рашисты планируют отремонтировать технику, которая была повреждена в результате удара ВСУ.
Украинские военные сильно ударили по позициям российских оккупантов на Харьковщине и изуродовали кучу техники. Рашисти "эвакуируют" около 100 единиц техники с надеждой на ее ремонт. Об этом сообщили в Генштабе.
Оккупанты пытаются удержать занятые позиции. В направлении населенного пункта Шиповатое они переместили колонну техники с горючим и боеприпасами.
"В обратном направлении россияне вывозят поврежденное вооружение и военную технику", - говорится в сообщении.
Рашисты продолжают активно обстреливать позиции украинских военных вблизи Глубокого, Русских Тишок, Старого Салтова и Черкасских Тишок.
Кроме того, оккупанты запустили ракету по объекту транспортной инфраструктуры в районе Мохнача.
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Напомним, в Харьковской области исчезла целая рота разведчиков, которых боевики "ЛНР" мобилизовали в оккупированном Луганске. Их не могут найти уже несколько месяцев. Оккупанты исчезли после того, как украинские войска освободили от российских захватчиков села Ольховка и Малая Рогань под Харьковом.
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