В Харькове россиянин приказал стрелять по людям в автомобиле

Командир РФ в Харькове приказал стрелять по людям в автомобиле / Фото: gp.gov.ua

Прокуратура Харькова заочно объявила о подозрении командиру одной из батальонно-тактических групп ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в первый день войны российский командир совместно с другими военнослужащими вторглись на территорию Украины и прибыли на кольцевую дорогу Харькова. Военные ВС РФ приказали гражданским лицам, ехавшим по этому пути, разворачиваться. Люди начали выражать свое недовольство и просили предоставить им возможность проехать в безопасную местность. Однако российский командир дал приказ обстреливать машины гражданских.

Несколько российских военных отказались выполнять преступный приказ, попросили людей покинуть машину и выйти. Мать с дочерью остановились, военнослужащие ВС РФ помогли им скрыться, однако их увидели другие российские военные, готовые выполнять преступное указание своего командира. Они начали стрелять по своим и женщинам. В результате один военный РФ и мать погибли, а дочери удалось спасти свою жизнь. Она побежала к своей машине и увидела помогавшего ей русского солдата. Он с ранением полз по земле. Женщина посадила его в автомобиль, спасая собственную жизнь и его жизнь.

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Другие гражданские мужчина с женщиной, стоявшие в пробке, решили развернуться и уехать, но оккупанты открыли по ним огонь. Мужчина получил огнестрельное ранение, однако ему удалось скрыться.

Также установлено, что российский командир в 2008 году участвовал в войне РФ против Грузии и поддерживал проведение незаконного референдума в украинском Крыму.

Досудебное расследование осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.

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Как сообщал Главред, в самопровозглашенной "ДНР" протестуют местные вояки. Говорят, что они не хотят, чтобы их отправляли воевать в соседнюю квазиреспублику "ЛНР". Обращение к главарям "Донецкой народной республики" попало в Сеть.

"ДНРовцы" жалуются, что три месяца они сражались за Мариуполь, поэтому теперь не хотят быть пушечным мясом еще и в "ЛНР".

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