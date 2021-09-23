Введут коды и новые ограничения: в Украине обновляют водительские права

Водительские права изменят / УНИАН

В Украине хотят изменить водительские права. Так, правительство внесло изменения в формат водительских удостоверений, в которые будут внесены специальные обозначения, и обновило механизм сдачи практического экзамена на получение прав.

Как рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Кабмин принял постановление, согласно которому создаются "удобные и доступные" условия получения удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, а также совершенствуется процедура сдачи экзаменов и повышения квалификации водителей.

Права дополнят формами кодов, обозначающих дополнительную информацию:

медицинские причины для водителя (наличие средств коррекции и/или защиты зрения, слухового аппарата/средства для общения, протезов конечностей/ортезов на конечности)

приспособления транспортного средства (модифицированная трансмиссия, модифицированные тормозные системы, модифицированная система акселератора, приспособления педали и ограничитель хода педали и др.)

коды для обозначения ограничений (управление транспортным средством только в дневные часы, управление транспортным средством без пассажиров, только для езды со скоростью не более _ км/ч и др.)

административные вопросы.

Так, теперь гражданин, который сдает практический экзамен на транспортном средстве с автоматической коробкой передач, сможет получить права с занесенным в документ соответствующим кодом. Документ можно будет использовать только для езды в авто с "автоматом".

Результаты теоретического экзамена на знание ПДД будут действительны в течение 2 лет.

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Кроме того, если гражданину открывают одновременно две категории, то экзамены нужно сдавать по одной из них, которая высшая.

Высшей категорией считаются такие:

DE - D1

ED - D1

CE - C1

EC - C1

A - A1

Как сообщал Главред, 16 февраля 2021 года парламент приравнял цифровые водительские права в приложении Дія к бумажным.

Теперь водитель может предъявлять электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейским для удостоверения своей личности и права на вождение.

А вот в Николаеве местная жительница - 79-летняя Ольга Перепелица - успешно сдала экзамены и получила первое в своей жизни водительское удостоверение.