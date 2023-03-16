Вятрович объяснил, почему оккупанты продолжают упорно долбить по Украине ракетами

Российская тактика сейчас выглядит "странной", поскольку очевидно, что добиться энергетического коллапса в Украине РФ уже не сможет.

Владимир Вятрович прокомментировал ракетные обстрелы Украины оккупантами / Фото УНИАН

Российские оккупанты продолжают осуществлять массированные ракетные атаки на Украину несмотря на то, что добиться блэкаута у них не получается. Историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что РФ не прекращает свои попытки из-за определенной инерции в принятии решений.

По его словам российская тактика, направленная на уничтожение украинской инфраструктуры, сейчас выглядит "странной", поскольку уже очевидно, что того результата, который мог быть достигнут зимой — привести к энергетическому коллапсу — Россия уже не получит.

"Здесь прослеживается определенная инерция в принятии решений. России это свойственно, учитывая то, что это очень вертикализированная система, поэтому решение после принятия долго доходит до исполнителя. Даже если обстоятельства изменятся, вероятность того, что решение оперативно будет изменено, очень невысока", - сказал Вятрович в интервью Главреду.

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Возможно, россиянам до сих пор кажется, что Украину удастся загнать в блэкаут, сломав украинскую энергетическую систему.

"Кроме того, похоже, россияне испытывают новые способы атак. Потому что ночная атака 8-9 марта была не только масштабной, но и очень разнообразной по видам использованных ракет. Такого очень давно не было", - сказал Вятрович.

Также он прокомментировал ракетный удар по Украине 9 марта. Вятрович предположил, что обстрел был приурочен не к 8 марта, Международному женскому дню, а ко дню рождения Тараса Шевченко девятого числа.

"Совместные праздники с Россией следует забывать, потому что эта общность используется ею для того, чтобы доказывать ключевой тезис российской пропаганды: украинцы и русские – один народ. Даже такой незначительный элемент как тот, что 8 марта и по Москве, и по Киеву бегают мужчины за букетиками, дает определенные основания говорить, что мы являемся одним народом", - отметил историк.

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% были без отопления.

Известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

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