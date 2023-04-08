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Выборы в США и возвращение Трампа: дипломат оценил сценарий вмешательства России

Андрей Ганчук
8 апреля 2023, 13:38
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Украина пользуется поддержкой как "демократов", так и "республиканцев", Киеву не нужно четко артикулировать поддержку одной из сторон, считает Владимир Огрызко.
Огрызко, Трамп
Россия очень заинтересована в возвращении Трампа на пост президента США - Огрызко / Коллаж Главред, УНИАН

Страна-агрессор Россия крайне заинтересована в возвращении одного из лидеров Республиканской партии США Дональда Трампа в президентское кресло. Однако в самих Штатах после нападения Москвы на Украину прослеживаются антироссийские настроения. Киев не должен проявлять четкой поддержки одной из сторон ("демократов" или "республиканцев"), поскольку в обеих партиях есть сторонники Украины. Об этом заявил украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что России нужно возвращение Трампа на пост президента США, поэтому Москва будет пытаться влиять на общественное мнение в Штатах. Однако после нападения на Украину среди американцев четко прослеживаются антироссийские настроения, и это должно помешать планам Кремля.

"Россия очень заинтересована, чтобы Трамп вернулся. И она, безусловно, будет делать все возможное, чтобы влиять на общественное мнение. Но после того, что она начала 24 февраля 2022 года, в американском обществе очень четко отслеживаются антироссийские настроения. Да и Путину сейчас надо больше думать о том, что происходит в самой России, хотя, очевидно, что смена позиции США могла бы ему очень помочь. Но мне кажется, что прививки против путинизма американцы уже получили", - отметил Огрызко.

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По его словам, Украина не должна четко поддерживать какую-либо из сторон – "демократов" или "республиканцев", поскольку в обеих партиях есть союзники Киева.

"А нам, возвращаясь к вашему вопросу, не надо никоим образом становиться на любую из сторон. Мы знаем, что поддержка Украины присутствует и среди республиканцев, и среди демократов, поэтому нам нужно просто думать над тем, чтобы эта поддержка никуда не исчезала. Будут ли республиканцы или демократы, но мы знаем, что американцы за нас. И для нас это - самое главное", - подчеркнул Владимир Огрызко.

Скандальные заявления Дональда Трампа

45-й президент США Дональд Трамп стал отличаться одиозными заявлениями, которые можно расценить как поддержку военной агрессии России против Украины. В частности, он говорил, что не допустил бы полномасштабного нападения на Украину и, в крайнем случае, договорился бы с Москвой, дескать, "путем передачи РФ русскоязычных территорий".

Кроме того, 23 февраля, после того Путин "признал" оккупированные Донецкую и Луганскую область якобы "независимыми республиками", Трамп отреагировал пророссийским заявлением.

"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово…Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила", - подчеркнул Дональд Трамп.

В апреле Трамп сказал, что если бы он был президентом, то Путин, мол, "не напал бы на Украину". К тому же Трамп, дескать, "спрогнозировал захват Россией Украины".

Смотрите полную версию интервью Владимира Огрызко Главреду

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