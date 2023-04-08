Трамп получил под дых, демократы и республиканцы не пустят его в Белый дом - Огрызко

Судебное дело против Трампа - это подарок судьбы для всех конкурентов экс-президента, как среди республиканцев, так и среди демократов, убежден эксперт.

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Дональд Трамп получил под дых - Владимир Огрызко / Главред

Экс-президент США Дональд Трамп, судя по всему, попал в затруднительное политическое положение из-за судебного дела, которое открыли против него. А это ставит под сомнение его дальнейшее участие как в республиканских праймериз, так и в предстоящей президентской кампании в США.

В интервью Главреду дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, почему Трамп пока не слишком опасен для Украины, почему баллотирование Трампа может стать фиаско для бывшего президента, и как демократы воспользуются ситуацией вокруг одиозного политика.

Хотела бы обратиться к вам по поводу инцидента с судом над бывшим президентом США Дональдом Трампом. На заседании суда, когда Трамп появился, его сначала задержали, как потом выяснилось для взятия отпечатков пальцев, а потом отпустили. Как эту ситуацию Трамп может использовать в будущем, поскольку ближайшее заседание планируется через 8 месяцев?

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Мне почему-то кажется, что все ровно наоборот, потому что теперь Трамп - подозреваемый. Его сначала арестовали, затем освободили, но не освободили от ответственности. Суд действительно состоится через 8 месяцев. Но это означает, что теперь за Трампом, как сейчас за Путиным, бегает клеймо подозреваемого в совершении нескольких преступлений штата Нью-Йорк. То есть ситуация для Трампа чрезвычайно негативная в контексте его планов идти на выборы. Любой республиканец в рамках этой внутриреспубликанской гонки будет указывать пальцем на Трампа и говорить, мол, вы хотите голосовать за человека, которого обвиняют в совершении стольких преступлений и потенциального преступника? Суд, конечно, еще не вынес свой вердикт, но уже сам факт предъявления Трампу таких обвинений свидетельствует о том, что там далеко не все чисто. Поэтому Трамп наоборот в течение этих месяцев будет находиться под бешеным давлением не только среди республиканцев, не говоря уже о демократах. Там вообще его будут размазывать по стене, потому что это фантастически удобный способ показать его как не то что недостойного претендента на пост президента США, а как человека, которого надо шарахаться. Более удобной мишени для демократов, чем Трамп, сейчас просто нет.

А как объяснить то, что на фоне судебного процесса рейтинг Трампа начал расти?

Это объясняется очень просто - всегда те, кого в чем-то обвиняют, первые несколько недель или больше, выступают в роли жертвы. Жертва - это то, что среднестатистический избиратель воспринимает как свою собственную боль. А поскольку Трамп говорит, что это преследование, политическая месть, нежелание властей США допустить его к честным выборам, то на определенном этапе его популярность действительно может немного возрасти. Это, собственно, мы и видим сейчас. Но давайте подождем пару месяцев - думаю, тогда его начнут топтать и топить собственные союзники по партии. Тот же Де Сантис, вероятно, воспользуется этим на все 100 процентов (да и не только он), и тогда популярность Трампа начнет падать.

Кстати, в Киев недавно приезжал Майк Помпео, бывший госсекретарь времен Трампа. Я так понимаю, что он может баллотироваться на предстоящие праймериз. Ему выгодна ситуация с Трампом - какие у него шансы?

Это на руку всем тем, кто будет претендовать на выдвижение. Это - просто подарок для всех конкурентов Трампа. И каждый из них воспользуется этим на 150 процентов. Что будет с каждым конкретно, сейчас прогнозировать трудно. Вы знаете, что в США это довольно затяжной марафон с несколькими разными этапами. Сейчас начнут появляться фигуры, а вот чтобы понять, каким образом они будут продвигаться дальше, надо подождать, потому что мы еще не знаем всего списка. И от этого будет зависеть то, каким образом ситуация будет развиваться дальше. Главное, что обычно в этом списке есть опытные политики-бывшие министры, губернаторы, сенаторы или конгрессмены. То есть те люди, которые могут претендовать на высшее кресло в иерархии США.

Как эта ситуация отразится на демократах? Потому что из-за того, что происходит с Трампом, на Демократическую партию пытаются бросить тень. Мол, это политическое преследование и сведение счетов между демократами и республиканцами.

Республиканцы, конечно, будут использовать это для обвинения демократов. Но мне кажется, что то, насколько Трамп стал мишенью, перевесит любые обвинения, потому что это политика. А тут у демократов козырная карта в рукаве, потому что это же не они арестовали Трампа и брали у него отпечатки пальцев. Это судьи, а в Америке судебная власть – это очень серьезно. То есть никто не может на нее посягнуть и сказать, что это политический заказ. Нет, это Фемида, и в Америке к этому относятся очень серьезно. Поэтому демократы сейчас на полную катушку будут использовать эту сложную ситуацию, в которую попал Трамп, и наоборот будут говорить: "это республиканские кандидаты, те, за кого нельзя голосовать, потому что они нарушают закон". В Америке закон - это святая корова: его, конечно, нарушают, но ведь не в такой степени и не люди, претендующие на высшую государственную должность. Поэтому демократы от этого только обрадуются.

Лично для Байдена это так же плюс, я так понимаю?

Очевидно.

Поскольку пока доподлинно неизвестно, будет ли он баллотироваться, а вся эта ситуация вокруг Трампа и то, что продление суда фактически приходится на начало праймериз, усилит ли это его желание баллотироваться на новый срок?

Мне кажется, что да. Если он примет такое решение (он уже делал предварительные заявления и сказал, что подтвердит это позже, когда именно – мы не знаем), на фоне того, что его главный конкурент сейчас в таком нокдауне, это может простимулировать Байдена на более решительные шаги. Несмотря на то, что могут быть объективные проблемы со здоровьем (ведь Байден уже пожилого возраста), это для него будет дополнительным стимулом, чтобы баллотироваться на второй срок.

Чего ждать Украине от Трампа, если дойдет даже до того, что он будет баллотироваться? Потому что от него были недвусмысленные заявления о развязывании войны в Украине...

Заявления во время президентской гонки и заявления в кресле президента – разные вещи. Трамп тоже, когда был президентом, пытался делать определенные вещи, но Конгресс США даже с участием республиканцев очень часто давил на тормоза. Потому что американская система принятия политических решений устроена так, что она не позволяет даже президенту быть царем и наместником бога на Земле. Есть механизмы, которые этого президента ограничивают и не дают ему возможности заниматься самодурством как, скажем, это делается в России. Поэтому я себе после этого плохо представляю, что Трамп проберется по всем ступенькам в Республиканской партии, не говоря уже о выигрыше у демократов. Мне кажется, что он сейчас получил под дых, что будет для него травматичным. Некоторые обозреватели говорят, что проиграв республиканские праймериз, он уйдет независимым кандидатом. Тогда это вообще провальная схема, потому что в политической традиции США выбирают между республиканцами или демократами – это будет для него тотальным фиаско.

Может ли Россия со своей стороны повлиять на избирательную кампанию? Ведь были доказаны случаи ее воздействия в США. Может ли РФ поддержать Трампа?

Россия очень заинтересована, чтобы Трамп вернулся. И она, безусловно, будет делать все возможное, чтобы влиять на общественное мнение. Но после того, что она начала 24 февраля 2022 года, в американском обществе очень четко отслеживаются антироссийские настроения. Да и Путину сейчас надо больше думать о том, что происходит в самой России, хотя, очевидно, что смена позиции США могла бы ему очень помочь. Но мне кажется, что прививки против путинизма американцы уже получили.

А нам, возвращаясь к вашему вопросу, не надо никоим образом становиться на любую из сторон. Мы знаем, что поддержка Украины присутствует и среди республиканцев, и среди демократов, поэтому нам нужно просто думать над тем, чтобы эта поддержка никуда не исчезала. Будут ли республиканцы или демократы, но мы знаем, что американцы за нас. И для нас это - самое главное.

Если говорить о двухпартийной поддержке, то можем ли мы рассчитывать на завершение войны или какой-то ее фазы?

Это зависит только от наших героических сил обороны, поэтому давайте держать кулаки и делать все, чтобы это произошло. Чем быстрее мы одержим победу над российской ордой, тем легче будет и нашим главным союзникам, в том числе и США. Потому что это действительно очень серьезные усилия, расходы и то, что напрягает всех. Поэтому в интересах наших друзей максимально быстро завершить войну и перейти к поствоенному урегулированию. Потому что с новой Россией, если она останется той, как она есть, придется строить совершенно другие отношения.