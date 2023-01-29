'Выгоним РФ из Черного моря': МИД предлагает ФРГ передать Украине немецкую подлодку

Если Германия передаст Украине одну из своих подводных лодок, это поможет выгнать флот РФ из Черного моря.
С таким предложением выступил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник. Соответствующее сообщение он разместил в своем Twittеr.
Украинский дипломат считает: Германия могла бы передать Украине подлодку, что могло бы помочь украинцам выгнать российский флот из Черного моря.
"Германия (ThyssenKrupp) производит одни из лучших в мире подлодок HDW Class 212A. Бундесвер имеет 6 таких подлодок. Почему бы не отправить в Украину? Тогда мы выгнали российский флот с Черного моря", — написал Мельник.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о том, что Запад может передать Украине современные боевые истребители.
Из них в Воздушных силах могут сформировать два батальона истребителей.
Напомним, ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил благодарность немецкому Правительству за уже сделанные шаги и отметил важность быстрых поставок современного оружия, в том числе и подводных лодок.
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