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"Ускорит нашу победу": Стефанчук попросил у Германии подводные лодки

4 июня 2022, 15:04

Спикер парламента также поблагодарил министра обороны ФРГ за предоставленную ранее помощь.

Стефанчук попросил у Германии подводные лодки / rada.gov.ua, скриншот

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил благодарность немецкому Правительству за уже сделанные шаги и отметил важность быстрых поставок современного оружия, в том числе и подводных лодок.

Во время встречи с Федеральным министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт парламентарий выразил благодарность немецкому правительству за уже сделанные шаги в принятии решения по выделению тяжелого оружия и отметил важность быстрого снабжения именно современного оружия, сообщили на сайте Верховной Рады.

"Это вопрос выживания Украины как государства, вопрос защиты моего народа, вопрос целостности украинского государства. Каждый день, проходящий с момента принятия решения к его имплементации, забирает у Украины лучших сыновей и дочерей. Поэтому поставки новейшей техники в Украину - это вопрос ускорения нашей общей победы", - отметил Руслан Стефанчук.

Также он подчеркнул, что Украина готова к сотрудничеству с Германией в оборонной сфере, как сегодня, так и в будущем.

Читайте такжеШвеция направит Украине помощь на 95 млн евро: противокорабельные ракеты и противотанковое оружие"Рассчитываю, что системы IRIS-T в кратчайшие сроки смогут быть поставлены в Украину и защищать украинские города от налетов российской авиации и ракетных обстрелов. Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем", - отметил он.

Ранее новый посол США в Украине Бриджит Бринк отмечает, что следующие пакеты помощи Украине будут упорядочиваться ввиду ситуации на поле боя.

Как подчеркнула она на брифинге в Киеве, пока нет возможности подтвердить информацию о том, что в ближайшие дни США планируют продать Украине боевые беспилотники, однако подчеркнула, что обсуждения продолжаются.

Также сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин раскрыл договоренности по поставке оружия Украине от международной группы поддержки в войне против РФ.

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