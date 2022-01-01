Выходные в Украине в 2022 году: сколько будет и перечень дат

В нынешнем году в Украине запланировано в общей сложности 116 выходных дней - именно так говорится в официальном сообщении, которое опубликовано Минэкономики.
В нынешнем году в Украине запланировано в общей сложности 116 выходных дней (из которых 11 ‒ праздничные дни). Соответствующее разъяснение было опубликовано на официальном портале Минэкономики.
В соответствии с КЗоТ на будущий год в такие праздники запланированы выходные:
- 1 января — Новый год;
- 7 января — Рождество Христово;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — День труда;
- 24 апреля — Пасха;
- 9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 12 июня — Троица;
- 28 июня — День Конституции Украины;
- 24 августа — День Независимости Украины;
- 14 октября — День защитников и защитниц Украины;
- 25 декабря — Рождество Христово.
Также чиновники напомнили, что в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, то его переносят на следующий день после него. В связи с этим выходной 1 января переносится на 3 число, 24 апреля – на понедельник, 25 апреля, 1 мая – на понедельник, 2 мая, 12 июня – на 13 июня.
Вместе с тем Кабмин перенес два рабочих дня: с понедельника, 7 марта на субботу, 12 марта и с понедельника, 27 июня, на субботу, 2 июля. Таким образом, в период с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня в Украине будет по четыре выходных подряд.
Читайте такжеВыходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о признании Дня украинской государственности выходным днем.
Во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 30-летию независимости Украины, глава государства сообщил, что подписал соответствующий указ во время торжественного парада по случаю 30-летия независимости страны.
Читайте еще:
- Украину накроет волна теплого воздуха: синоптик уточнил прогноз погоды на выходные
- Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине
- Выходные в декабре 2021 в Украине: сколько будем отдыхать