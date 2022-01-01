Выходные в Украине в 2022 году: сколько будет и перечень дат / ua.depositphotos.com

В нынешнем году в Украине запланировано в общей сложности 116 выходных дней (из которых 11 ‒ праздничные дни). Соответствующее разъяснение было опубликовано на официальном портале Минэкономики.

В соответствии с КЗоТ на будущий год в такие праздники запланированы выходные:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — День труда;

24 апреля — Пасха;

9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;

12 июня — Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

24 августа — День Независимости Украины;

14 октября — День защитников и защитниц Украины;

25 декабря — Рождество Христово.

Также чиновники напомнили, что в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, то его переносят на следующий день после него. В связи с этим выходной 1 января переносится на 3 число, 24 апреля – на понедельник, 25 апреля, 1 мая – на понедельник, 2 мая, 12 июня – на 13 июня.

Вместе с тем Кабмин перенес два рабочих дня: с понедельника, 7 марта на субботу, 12 марта и с понедельника, 27 июня, на субботу, 2 июля. Таким образом, в период с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня в Украине будет по четыре выходных подряд.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о признании Дня украинской государственности выходным днем.

Во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 30-летию независимости Украины, глава государства сообщил, что подписал соответствующий указ во время торжественного парада по случаю 30-летия независимости страны.

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