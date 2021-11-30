Отмена дополнительных выходных: в Украине планируют не переносить два праздника на будние

В Украине хотят отменить перенос двух праздников / interfax.com.ua

В Украине планируют отменить перенос празднования 8 марта и 1 мая на будние дни, если они приходятся на выходные, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Как подчеркнул он в эфире 1+1, работа в этом направлении активно ведется Минкультом совместно с Институтом национальной памяти.

Министр информационной политики не исключил, что нововведения могут запустить уже с 2022 года.

"Это комплексный вопрос по всем праздникам и официальным, и неофициальным. Среди них было обсуждение того, что только два праздника, речь идет не о переносе праздника, а о переносе выходных, это 1 мая и 8 марта. Это общеевропейская традиция и даже в Советском союзе не было на следующий день выходного", — пояснил он.

В то же время глава Минкульта обратил внимание на то, что это не касается всех других традиционных и официальных праздников.

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"Все остальные традиционные праздники: Новый год, Рождество, Пасха, Троица — остаются так же, как и было, то есть выходные будут переноситься на будние дни", — говорит Ткаченко.

Он также добавил, что официально финального документа на этот счет еще нет.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о признании Дня украинской государственности выходным днем.

Во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 30-летию независимости Украины, глава государства сообщил, что подписал соответствующий указ во время торжественного парада по случаю 30-летия независимости страны.

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