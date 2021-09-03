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Выяснилось, какие продукты помогут побороть усталость и стресс

3 сентября 2021, 23:55
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Украинцам советуют не пренебрегать завтраками, за два часа до сна не перегружать желудок, употреблять больше жидкости и заниматься физкультурой.

Продукты
Каике продукты избавят от усталости / pixabay

В сегодняшних реалиях человек очень часто испытывает хроническую усталость и стрессы. По мнению ученых, лучшее средство от этого - правильное питание, пишет changeua.com.

Снять усталость помогут продукты, которые богаты клетчаткой. Например, семена льна. Они полезны также при сердечно- сосудистых заболеваниях.

Квашенная капуста тоже богата на клетчатку и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Специалисты обращают внимание также на то, что черника, авокадо, фасоль тоже содержат много клетчатки. Помимо этого, ученые рекомендуют включить в рацион орехи, гранат, грейпфрут, куриную грудку и скумбрию. Каждый из этих продуктов по своему и содержит различные витамины и другие полезные вещества.

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Украинцам советуют не пренебрегать завтраками, за два часа до сна не перегружать желудок, употреблять больше жидкости и заниматься физкультурой.

Напомним, ранее медики говорили, что для роста мышц просто необходим белок - аминокислоты, которые поступают с пищей, становятся строительным материалом для новых мышечных клеток.

И врачи назвали сразу семь белковых продуктов, которые помогают мышцам расти.

viber
здоровье здоровый образ жизни правильное питание
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