"Я опиздав": известный ведущий влип в скандал с шутками об украинском языке

Вячеслав Соломка / Фейсбук В.Соломки

Известный актер и телеведущий Вячеслав Соломка был отстранен от эфира после того, как в шуточном видео высмеял украинские слова.

Как рассказали в пресс-службе телеканала Киев, в эфир ведущий выходить не будет.

На ролике, размещенном в TikTok, Соломка высмеял украинский язык.

В частности, он разыграл сценку с опозданием на работу, при этом произнося украинские слова на суржике.

Сам артист позже удалил скандальное видео.

Телеканал уточнил, что во время военной агрессии на Донбассе, которую ведет Россия против Украины, шутки неуместны.

"В условиях гибридной информационной войны, а также военной агрессии на Донбассе, которую ведет Россия против Украины, неудачные шутки относительно украинского языка, его отдельных слов или фонетики неуместны". - говорится в сообщении.

На телеканале заявили о негативной нравственной стороне этих видеозаписей.

"Отснятые кадры затрагивают чувствительную тему для многих украинцев и могут трактоваться двусмысленно, что должен был предвидеть автор видео. Поэтому пока Вячеслав Соломка отстранен от ведения эфира", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Днепре разгорелся языковой скандал. Учительница младших классов Виктория Жданова ведет жесткую политику украинизации, а детей из русскоязычных семей называет врагами государства.