"Я переживал": полицейский на Киевщине спас больше тысячи украинцев

Вместе с коллегами Николаю удалось вывезти более 1 000 человек в Киевской области.

Полицейский / t.me/Pravda_Gerashchenko

Украинский полицейский спас жизни сотен жителей Мощуна, Мостища и Горенки на Киевщине.

Николай 24 февраля 2022 года был поднят по сигналу "Тревога", после чего под обстрелами помчался на службу, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Главной его задачей была эвакуация людей из Мощуна, Мостища и Горенки. Эти населенные пункты Киевщины находились в полной блокаде российских войск, но это его не останавливало. Он знал: люди ждут помощи. Вместе с коллегами Николаю удалось вывезти более 1 000 человек", - говорится в сообщении.

"Я переживал, когда отказывались уезжать. Некоторые граждане не хотели покидать свое жилье ради имущества. В таких случаях я просил подумать о будущем их детей. Но заставить их уехать мы не могли", — вспоминает он.

Вывозить из-под вражеских обстрелов ему приходилось и раненых. Во время одной из поездок он нашел пожилую женщину, которой в живот попал осколок вражеского снаряда. Она истекала кровью и находилась почти без сознания. Николай оказал ей первую помощь и доставил в больницу.

"Я уверен, что наш могущественный украинский народ скоро будет жить в свободной и мирной стране – нашей несокрушимой и лучшей Украине!", - признался полицейский.

Как сообщал Главред, под Бахмутом в Донецкой области погиб известный украинский боец смешанных единоборств, обладатель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица, который воевал под позывным "Опасный". Жизнь 30-летнего спортсмена оборвалась 23 января во время выполнения задания.

Также под Бахмутом, защищая Украину, погиб бывший украинский фигурист Дмитрий Шарпар. Ему было всего 25 лет.

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