"Я такого еще не видел": врач о новой мутации "Дельты", который попал в Украину из Британии

Новая разновидность коронавируса распространяется бешеными темпами/ Униан

Мутировавший штамм коронавируса "Дельта" уже попал на территорию Украины. Этот вариант вируса распространяется быстрее всех предыдущих и еще более заразен.

Как рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в комментарии "ТСН", эта разновидность коронавируса распространяется бешеными темпами, а избежать инфицирования им будет крайне сложно.

Читайте такжеШтамм Дельта: три основные особенности течения болезни"То, что я вижу по пациентам, то я такого еще не видел, — это настолько все стремительно в смысле распространения (вируса — Ред.) и настолько четко это инфицирует человека, что здесь без комментариев. То есть если раньше еще были шансы, что кто-то не заразился, то сейчас практически почти все заражаются ", – поделился медик.

По словам Жиравецкого, новый мутировавший штамм коронавируса, зафиксированный на территории Великобритании, застал врасплох наших медиков и власть, ведь распространяется чрезвычайно стремительными темпами.

Новая мутация "Дельты" уже в Украине

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, наши ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии. Он отметил, что Украина заходит в пик заболеваемости COVID, ближайшие две недели "будут сложными".

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"Я могу назвать города: это Львов, Тернополь, наша западная Украина. Более того, он залезает (новый штамм - ред.) в Киев", - заявил Данилов.

Стоит отметить, что по состоянию на утро вторника, 26 октября, коронавирус в Украине диагностировали у 19 120 человек. Из них 1214 детей и 338 медицинских работника. Погибли 734 человека, что стало новым антирекордом смертности от коронавирусной инфекции.