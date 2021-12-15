"Я в команде Путина работал": в Украину не пустили непризнанного "героя России"

Пограничники / пресс-служба

Пограничники в аэропорту Борисполь отказали во въезде россиянину, который пытался изображать агента спецслужб.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, иностранец прибыл в столичный аэропорт рейсом из Абу-Даби.

"На контроль он предоставил паспортный документ по имени 45-летнего гражданина РФ, однако уверял, что это паспорт прикрытия. Назвать цель визита в Украину мужчина не мог, как и предоставить контакты людей, к которым направлялся", - говорится в сообщении.

Кем оказался россиянин

В разговоре с пограничником мужчина "признался", что за его плечами – несколько лет службы в ФСБ и ГРУ России, он, якобы работал в "команде Путина", и ждал своей заслуженной и обещанной награды – медали "героя России". Но его обманули.

По словам "спецагента", на него начали совершать атаки. Так что он решил просить помощи у украинских спецслужб.

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"Проверять все "заявления" россиянина пограничники, не стали.

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Достаточно было, что тот не смог ни назвать четкую цель приезда, ни подтвердить ее.

Вернулся "герой России" обратным рейсом в Абу-Даби".

Ранее сообщали, что пограничники сроком на 3 года запретили въезд в Украину российскому рок-музыканту Петру Мамонову (бывшему солисту группы Звуки Му) за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.

По аналогичной причине они не пропустили в Украину легендарного белорусского музыканта Валерия Дайнеко – вокалиста групп Песняры и Белорусские песняры.

В Украину не пропустили российского актера Кирилла Гребенщикова, который с 2014 года не раз снимался в аннексированном Крыму.

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