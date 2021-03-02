В Украину не пустили звезду сериала Ольга

Как говорила актриса, она прибыла в Украину через аэропорт Борисполь, потому что собиралась принять участие в съемках художественного фильма.
Украинские пограничники не пропустили в страну известную российскую актрису театра и кино ‒ из-за незаконного посещения ею оккупированного Россией полуострова Крым. Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы. Как видно из фотографии заграничного паспорта, которую выложили на сайте ведомства, речь идет о Розе Хайруллиной ‒ звезде фильма Орда и комедийного телесериала Ольга.
Ее задержали при оформлении в киевском аэропорту Борисполь пассажиров с рейса из Минска. В ходе контроля пограничники выяснили, что Хайруллина побывала в Крыму и нарушила установленный Украиной порядок въезда-выезда.
Актриса пояснила, что захваченный полуостров посетила с частным визитом весной 2020 года и попала туда на самолете из России. А в Украине, говорила Хайруллина, она собиралась принять участие в съемках художественного фильма.
За нарушение украинского законодательства пограничники запретили Хайруллиной въезд в Украину сроком на три года и отправили на самолете обратно в Минск.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Пограничники сроком на 3 года запретили въезд в Украину российскому рок-музыканту Петру Мамонову (бывшему солисту группы Звуки Му) за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.
- По аналогичной причине они не пропустили в Украину легендарного белорусского музыканта Валерия Дайнеко – вокалиста групп Песняры и Белорусские песняры.
- В Украину не пропустили российского актера Кирилла Гребенщикова, который с 2014 года не раз снимался в аннексированном Крыму.