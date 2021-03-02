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В Украину не пустили звезду сериала Ольга

2 марта 2021, 12:55
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Как говорила актриса, она прибыла в Украину через аэропорт Борисполь, потому что собиралась принять участие в съемках художественного фильма.

Хайруллина
Роза Хайруллина / ПроВзгляд

Украинские пограничники не пропустили в страну известную российскую актрису театра и кино ‒ из-за незаконного посещения ею оккупированного Россией полуострова Крым. Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы. Как видно из фотографии заграничного паспорта, которую выложили на сайте ведомства, речь идет о Розе Хайруллиной ‒ звезде фильма Орда и комедийного телесериала Ольга.

Ее задержали при оформлении в киевском аэропорту Борисполь пассажиров с рейса из Минска. В ходе контроля пограничники выяснили, что Хайруллина побывала в Крыму и нарушила установленный Украиной порядок въезда-выезда.

Актриса пояснила, что захваченный полуостров посетила с частным визитом весной 2020 года и попала туда на самолете из России. А в Украине, говорила Хайруллина, она собиралась принять участие в съемках художественного фильма.

За нарушение украинского законодательства пограничники запретили Хайруллиной въезд в Украину сроком на три года и отправили на самолете обратно в Минск.

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Напомним, ранее сообщалось:

сериалы аннексия Крыма пограничники Госпогранслужба новости Украины
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