"Я вернулся защищать свою страну": украинский повар бросил карьеру в Катаре и вступил в ряды ВСУ

Украинский повар бросил карьеру в Катаре и вступил в ряды ВСУ / скриншот

Украинский повар Назарий Антончук вернулся на родину после начала войны и готовит для наших защитников.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину он работал в ресторана в Катаре. Он оставил работу за границей и вернулся в Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ, рассказали в сюжете ТСН.

Был поваром, а стал солдатом

25-летний Назарий был шеф-поваром ровенских и столичных заведений, до 24 февраля – шеф престижного ресторана в Катаре.

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"Я вернулся защищать свою страну, но так как у меня есть возможность помогать, чем я могу, я начал помогать", - признался парень.

Сначала с друзьями кормили переселенцев и военных, как волонтеры, а потом он сам вступил в Вооруженные силы и начал изучать как бы лучше накормить армейцев. Затем, согласовав с руководством, взялся разнообразить меню в своем подразделении.

"К нам приезжали ананасы и потому я решил сделать альтернативу и сделать свинину с ананасами", - рассказывает повар.

Из привычных продуктов готовит блюда, которые еще поискать в ресторанах. Да еще и учит и других.

"Езжу на батальоны и учу, так как на обычных кухнях готовить, так же и на полевых. Люди хотят всегда есть, без еды мы не сможем воевать", – убежден Назарий.

Бойцы ВСУ в восторге

Назарий еще ни разу не усомнился, что сделал правильно вернувшись из-за границы.

"Здесь брат, мама, папа, бабушка, дедушка. Если бы я себя чувствовал, если бы, не дай Бог, что-нибудь случилось бы с семьей", - говорит он.

Теперь же Назарий со своей командой разрабатывает обновленное меню для военных своего подразделения, чтобы представить руководству на утверждение, а пока наши защитники дегустирую его лазанью, свинину с ананасами и другие деликатесы.

Ранее мы рассказывали, что в Луцке 84-летний Сергей Вербицкий принес пять тысяч гривен, аккуратно завернутые в кусочек газеты. Деньги мужчина просил передать в помощь украинской армии.

Как сообщал Главред, в Сумской области 6-летний мальчик отдал украинским военным свой квадрокоптер, который ему подарили на день рождения. Он решил отдать свой подарок, как только услышал, что дроны нужны ВСУ.

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