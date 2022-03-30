Благодаря таким людям Украина победит: в Луцке 84-летний дедушка принес волонтерам деньги для ВСУ

Сергей Вербицкий очень переживает из-за войны в Украине. Он понемногу собирал деньги, чтобы помочь армии. Для него это очень важно внести свой вклад в победу.
В Луцке 84-летний Сергей Вербицкий принес пять тысяч гривен, аккуратно завернутые в кусочек газеты. Деньги мужчина просил передать в помощь украинской армии.
О невероятном поступке дедушки рассказала в Facebook волонтер Оля Валяник. По ее словам, пожилой мужчина очень переживает и плачет из-за войны в Украине.
"Говорит, что понемногу собирал деньги, чтобы помочь армии. Для него это очень важно – внести свой вклад в победу и помочь. Просил передать на нужды солдат", – сообщила волонтер.
Валяник добавила, что такие люди приближают нашу победу и заверила, что все средства будут отправлены на нужды ВСУ.
"Котики, будьте, как Сергей Иванович. Помогайте, присоединяйтесь, делайте все, что в ваших силах. Пусть старшее поколение, которое было свидетелем многих тяжелых событий в Украине, вдохновляет вас и учит, как нужно любить страну", – призвала волонтер.
Как отреагировали украинцы:
"Как щемит... у нас просто замечательные люди, невероятные"
"Слава и благодарность, Дед!"
"Благодаря таким людям Украина победит!"
"Такую сильную духом нацию никогда не победить!"
Как сообщал Главред, в Сумской области 6-летний мальчик отдал украинским военным свой квадрокоптер, который ему подарили на день рождения. Он решил отдать свой подарок, как только услышал, что дроны нужны ВСУ.
Ранее в Борисполе Киевской области 11-летний мальчик сам ночью пришел записываться в местный отряд теробороны. Бойцы теробороны напоили мальчика, накормили и вручили ему подарки. А взволнованную маму, которая искала ребенка, попросили не ругать маленького героя.
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