"Забинтовал и поехал на задание": защитник Украины только через месяц узнал, что в ноге – пуля оккупантов

Боец не обратил внимание на ранение, а пулю обнаружил только после рентгена.

Полицейский Виктор Левченко лишь через месяц узнал, что ходит с пулей оккупантов в ноге/ Facebook Левченко, ТСН.uа

Украинский патрульный полицейский, руководитель патрульной полиции Луганской области Виктор Левченко месяц ходил с пулей российских оккупантов в ноге, не подозревая об этом. Пулю он "поймал" во время выполнения задания.

Несмотря на ранениt, боец продолжал защищать Украину. Он не подозревал, что болевые ощущения в ноге связаны с вражеской пулей. Об этом рассказывает ТСН.uа.

"Среди боевых задач на освобожденной части Луганщине было такое, когда вышел из автомобиля и получил удар в ногу. Было слышно бой, взрывы. Позже увидел, что есть повреждения, был пробит наколенник, нога отекла, я ее забинтовал и поехал всё же выполнять задание", – рассказал Левченко.

Вечером нога бойца отекла, но он не догадывался о причине этого, поэтому просто принял обезболивающее.

"Не знал, что это пуля. Позже рана зажила. Не сказал бы, что ранение беспокоило. Немного болело. Когда появилась возможность сделать рентген сделал его. Захотел убедиться, есть ли что-то в ноге, нет ли. Там, где находились с подразделением – там не было возможности сделать рентген", – рассказал патрульный полицейский.

Он вспоминает, что врач, которая делала рентген, сначала не поняла, что именно боец ищет. Однако затем сделанный снимок прояснил ситуацию.

ТСН.га

Боец пока не будет ложиться на больничный стол, чтобы достать пулю – говорит, что для этого нужен больничный, а из-за активных боевых действий сейчас у защитников Украины много работы.

Напомним, украинские врачи спасли жизнь 12-летнему Михаилу Баеву, который был ранен осколками снаряда, прилетевшего прямо во двор его дома в Бахмуте. Осколок в голове Михаила спровоцировал инфаркт мозга. Мальчику повезло выжить, но его отец погиб во время прилета российской ракеты.

Ранее сообщалось, что львовские хирурги из Национального реабилитационного центра Несокрушимы вернули тяжелораненому бойцу ВСУ Алексею Свинарю возможность нормально передвигаться.

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