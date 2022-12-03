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В голове мальчика навсегда останутся обломки снаряда: во Львове врачи спасли жизнь Миши из Бахмута

3 декабря 2022, 12:36

Осколок в голове Миши спровоцировал инфаркт мозга. Мальчику посчастливилось выжить, но его отец погиб во время прилета российской ракеты в их двор в Бахмуте.

Михаил Баев
За жизнь Михаила Баева врачи боролись три месяца / Фото facebook.com/1tmolviv

Украинские врачи спасли жизнь 12-летнему Мише Баеву, который был ранен осколками снаряда, прилетевшего прямо во двор его дома в Бахмуте.

За жизнь мальчика три месяца боролись врачи Национального реабилитационного центра "Несокрушимые", говорится в сообщении в Facebook на странице Первого медицинского объединения Львова.

Когда начался обстрел, семья Баевых хлопотала по хозяйству. Снаряд упал прямо во двор, а осколки разлетелись по сторонам. Отец был смертельно ранен, а Мишу отбросило в дом ударной волной.

В местной больнице у ребенка диагностировали десятки осколков на лице и шее, повреждение сонной артерии и инфаркт головного мозга, который спровоцировал один из осколков.

В критическом состоянии Мишу срочно эвакуировали в Днепр. Там медикам удалось восстановить кровоснабжение мозга и стабилизировать состояние ребенка. Далее в эвакуационном поезде мальчика отправили во Львов. В Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" Первого медобъединения Львова в борьбу за его жизнь включилась команда центра детской нейрохирургии.

В голове мальчика навсегда останутся обломки снаряда: во Львове врачи спасли жизнь Миши из Бахмута
Мальчик не мог ходить, глотать и говорить / Фото facebook.com/1tmolviv

На тот момент из-за повреждения сонной артерии мальчик не мог ходить, глотать и говорить. Компьютерная томография показала, что в мозгу ребенка осталось еще два осколка – в участке позади глаз и теменном рядом с жизненно важными магистральными сосудами.

Удалять эти осколки было слишком опасно из-за риска сильного кровотечения, поэтому ребенка начали лечить медикаментозно. Работать с Мишей начали физический терапевт и логопед. Параллельно происходило заживление осколочных ранений и ожогов.

Через три месяца лечения Михаил с бабушкой и младшим братом, который с ожогами тоже лежал в больнице, едут в Днепр – теперь там они будут жить.

В голове мальчика навсегда останутся обломки снаряда: во Львове врачи спасли жизнь Миши из Бахмута
Миша с бабушкой и младшим братом теперь будут жить в Днепре / Фото facebook.com/1tmolviv

Из центра "Несокрушимые" Миша вышел на своих ногах.

"И хотя в его голове навсегда останутся два осколка, врачи уверены: навредить ребенку те не смогут", – отметили в центре.

Как сообщал Главред, львовские хирурги из Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" вернули тяжелораненому бойцу ВСУ Алексею Свинарю возможность нормально передвигаться.

Напомним, жительница Харькова Александра Коростелева вместе с мужем Николаем и 5-месячным сыном Мишей попала под обстрел 26 мая. Около двух месяцев семья жила в других, более безопасных областях, чтобы не подвергать ребенка риску. Когда женщине предложили работу в Харькове, они решили вернуться в родной город.

В один день женщина потеряла свою семью. У самой Александры - мелкие травмы и осколок в бедре, который нельзя удалить.

Муж женщины погиб на месте, а ребенка спасательная команда нашла спустя четыре часа. Маленький мальчик, который был на руках у отца, из-за ударной волны отлетел на десяток метров и упал на козырек одного из торговых заведений.

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