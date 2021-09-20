Забирал деньги и не выпускал из квартиры: в Киеве внук целый год терроризировал бабушку

26-летний внук целый год не давал женщине спокойно жить / Gagauz

Оболонский районный суд Киева вскоре будет судить 26-летнего киевлянина, который совершал домашнее насилие в отношении собственной бабушки. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 5 лет ограничения свободы или до 2 лет тюрьмы.

По данным Киевской городской прокуратуры, подозреваемый год терроризировал бабушку и заставлял ее готовить ему еду и давать деньги. Злоумышленник запугивал пожилую женщину и угрожал ей расправой на глазах у своего маленького брата.

"Согласно материалам обвинения, подозреваемый поселился в общем коридоре дома под дверью квартиры, в которой проживает бабушка, лишая ее возможности выходить из квартиры. В течение года мужчина систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою бабушку, запугивал, унижал, угрожал физической расправой, а также требовал денежные средства и продукты питания", – сообщают в прокуратуре.

Как утверждают правоохранители, 26-летний житель столицы поселился в общем коридоре дома возле квартиры бабушки. Злоумышленник не давал 72-летней женщине выходить из жилья, оскорблял ее, запугивал и унижал. Кроме того, мужчина забирал у нее деньги. Старушка терпела издевательства, потому что боялась за жизнь своей дочери и несовершеннолетнего внука.

Поскольку бабушкин внук уже неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия, а также был судим, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит реальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.

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Ранее Главред уже писал, что в столице внук ужасно издевался над родной бабушкой. Изнеможенная женщина вызвала копов, а когда те приехали, 19-летний парень прыгнул с восьмого этажа. Он выжил, но находится в реанимации в тяжелом состоянии.