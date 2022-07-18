Залужный поведал об успехах на фронте благодаря системам HIMARS

Залужный рассказал об успехах на фронте / УНИАН и facebook.com/CinCAFU

Бойцам ВСУ успешно удалось стабилизировать ситуация на фронтах борьбы с россиянами, сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По словам военнослужащего, он провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и рассказал об оперативной обстановке.

"Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая", - отметил Залужный.

По его информации, очень важным фактором в противостоянии с врагом стали поставки ракетных систем HIMARS, которые наносят прицельные удары по российским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива.

"Накануне заседания Контактной группы по обороне Украины мы с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны. Искренне поблагодарил своего коллегу и в его лице Соединенные Штаты и их союзников за помощь в борьбе за свободу", - добавил он.

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Контрнаступление ВСУ

На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

По состоянию на 14 июля украинским военным удалось освободить уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Контрнаступление украинских сил продолжается. При этом на оккупированных Россией территориях области ведется активная партизанская война.

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